Kas Simsoni ühistranspordiplaani osas on toimunud läbimurre ja pilt selgumas? Praegu tundub, et siiski mitte

Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester ei kinnitanud üheselt täna ajakirjanduses levima hakanud infot, nagu saaksid ühistranspordikeskused 1. juulist ikkagi ise otsustada, kuidas nad täiendavat dotatsiooni täpselt kasutama hakkavad.

„IRL on olnud kogu aeg sellel seisukohal, et anda rohkem võimalusi ja õigust ühistranspordikeskustele,” ütles Sester Delfile. „Me oleme seda ka koalitsioonipartneritele rohkem kui üks kord kommunikeerinud ja ma loodan, et läbirääkimistel kolme osapoole vahel me jõuame kindlasti selle lahenduseni, et ühistranspordikeskustel oleks rohkem võimalusi,” lisas ta.

Lääne maakonnaleht Lääne elu vahendas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Kadri Tonka sõnu, kes ütles, et ministeerium ühistranspordikeskustele midagi peale ei sunni ja keskused saavad ise otsustada, kas soovivad pakkuda reisijatele soodushinnaga või tasuta sõitu.