Kas riiklik soolapuhumine lõpeb? Homöopaatide kutsestandardid aeguvad sel sügisel

Uute kutsestandardite koostamist ja kinnitamist arutavad valdkondlikud kutsenõukogud ning kutsenõukogude esimeeste kogu. Neisse kuuluvad valdkonna tööandjate, töötajate, koolide ja riigi esindajad. See tähendab, et otsused kutsestandardeid koostada ja kinnitada või mitte on laiapõhjalised. "Täiendmeditsiini, loodusravi ja hiina meditsiini valdkonna kutsestandardid aeguvad 2018. sügisel ja siis otsustakse tervishoiu kutsenõukogus nende vajaduse üle," ütles Valge.

Küsimusele, kuidas on väljastatud kutsetunnistus Terje Tähele, kelle loengut "homöopaatilisest vaktsineerimisest" kajastas tänane Eesti Päevaleht, vastas Valge, et kutsetunnistus Tähel puudub.

Kutsekoda ise Valge sõnul kellelegi kutsetunnistusi ei anna, vaid peab registrit väljastatud kutsete kohta. Kutsestandardi alusel kutseeksamite korraldajaks, mille edukal sooritamisel väljastatakse kutsetunnistus, on kutse andja.