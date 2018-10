Kas Rainer Vakra näeks Siiri Sisaskit tulevikus hoopis sotside ridades?

Täna ennelõunal andis EKRE teada, et Sisask nende ridades siiski riigikokku ei pürgi. Tüliõunaks sai tõik, et Sisask astus välja samasooliste perede kaitseks, EKRE seisukoht on vastupidine.

Varasemalt oli Sisask märkinud, et üks teema, millega ta tahaks tegeleda on "linnurahu". Pärastlõunal saatis sots Rainer Vakra Delfile kirja, kus ütles, et toetab Sisaskit selle seadustamisel. "Keskkonnakomisjoni esimehena olen temaga nõus ning komisjon on minu juhtimisel ka vastavat eelnõu riigikogu menetluses toetanud (16.05.2017). Kahjuks koalitsioonipartnerid Keskerakond ja Isamaa on tõmmanud antud ideele pidurit. Seoses riigikogu valimiste lähenemisega on paras aeg see teema uuesti lauale tõsta. Et ööbikud saaks edasi laulda, on vaja linnurahu seadusse kirjutada."

Delfi uuris Vakralt, kas ta on Sisaski endaga sel teemal vestelnud või on see plaanis? Ühtlasi sai küsitud: mis arvate, kas ehk sotsid võiks Sisaskile teha ettepaneku, et arutada tema edasisi plaane, ehk võiks ta üleüldse siiski poliitikasse tagasi tulla, ent sotside ridades?

Vastuseks sõnas Vakra üldsõnaliselt: "Loomulikult olen täis tahet temaga kohtuda ja arutada olulistel keskkonna teemadel. Inimesed, kes tunnevat muret Eesti metsa ja selle tuleviku pärast on minu inimesed."

Äriregistrist nähtub, et ametlikult Sisask EKRE liikmeks ei hakanud (vähemasti sissekannet selle kohta pole). Varasemalt on ta kuulunud IRLi (2003-2007).