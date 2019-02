Kas punane käsi suunas erakondi ühiselt Kanal 2 valimisdebatti boikoteerima?

Uurides, kas ta ei näe ühisavalduses tähelepanu hajutusmeedet, et sotsid meedia hambust lahti saada, vastas ta: "Teema edasine kajastamine on olnud ajakirjanduse soov, mis on loomulikult teie püha õigus. Küll on selles valguses üsna kummaline süüdistada erakondi soovis muid teemasid summutada," andis ta teada.

Isamaa häälekandja Eesti Uudised spekuleerib seoseid sotsidega veel kaugemalt. Nimelt toob parteileht välja seosed erakonna endise liikme Andres Anvelti ja saadet enne Lusti juhtima pidanud Kärt Anvelti vahel.

Sellisele kõmujutule annab hoogu juurde ka Lust ise, kes kommentaaris Kroonikale teatas, et ühisavalduses võisid mõned tema kolleegid näha head võimalust naisele jalg ette panna. Kärt Anvelt vastab võimalikule seosele sotside ühisavaldusega konkreetselt: spekulatsioonid ei vasta tõele.

Õigus loobuda

Isamaa kommunikatsioonijuht Riina Solman rääkis, et sotsiaaldemokraadid võisid asja algatuse juures olla küll.

Erakonna esimees Helir-Valdor Seedrit silmas pidades lisas Solman, et esimeestele peab jääma õigus loobuda valimisdebattidest, kui tekib mure, et ohverdatakse poliitika tõsiseltvõetavus meelelahutusele.

"Samas olen isiklikult nõutu ajakirjanike suunal, sest ka Isamaal, sealjuures meie esimehel, ei ole ajakirjanikele etteheiteid. Meediatöötajana arvan, et Jüri Butšakovi suhtes oli seisukoht ülekohtune. Katrin Lust on hea ajakirjanik, kes julgeb minna ka kõige kurjemasse vastasseisu kartmatuna,“ kiitis Solman.

Väldivad totrusi

EKRE esimehe Mart Helme nimi ühisavalduse all tundub valimiseelsel ajal kõige ootamatum, eriti kui selle agitaatorid võisid olla sotsid.

Helme nentis, et see ühisavaldus poleks esimene kord, kui sotsidega milleski ühel meelel ollakse. "Mis need sotsid siia puutuvad? Samasugusel arvamusel on teisedki, ma ei näe, et sotsid siia kuidagi erilisemalt mahuks," tõi Helme välja.

Ta tuletas meelde reedest vestlust esimeeste vahel. "Mina olingi ehk kõige sõnakam selle saate osas ja tegelikult toetas mind ka Kaja Kallas väga tugevalt, sest omal ajal Siim Kallasega tegime selle tsirkuse presidendivalimiste ajal läbi, kui meil lasti rollimänge mängida ja joonistada ja mis kõiki totrusi veel teha," kommenteeris Helme.

Ta nentis, et avalduse koostas ning saatis laiali Ossinovski. Seejuures ta ise sellele teist pilku peale ei visanud.

"Me anname ajakirjanikele selge signaali, et me pole tolad, kes kohe jooksevad, kui teie vilistate. Me oleme inimesed, kes hakkvad riigi eest vastutama nii sõja- kui ka rahutingimustes. Kui te tahate, et me show business-is osaleme, siis lepime kokku honoraris. Siis me tuleme ja teeme teile show business-i," lõpetas Helme, miks tema oma nime all avalduse laiali lasi saata.

Halvad mälestused presidendidebatist

Reformierakond eitas seost Kaja Kallasega, kuid Kallas tõi eile antud intervjuus Delfile isegi välja, et halb mälestus presidendidebatist on põhjuseks, miks tugevat vastuseisu Kanal 2 debatile tunti.

Reformierakonna kommunikatsioonijuht Kajar Kase pehmendas lööki ning sõnas, et kindlasti polnud erakonnast vastuvõetamatuks saatejuhtide isikud, lubades, et edaspidi ei loobuta eraldi Jüri Butšakovile või Katrin Lustile intervjuusid andmast.

Kuue erakonna seas oli ka Eesti 200, mille esimees Kristina Kallas sõnas, et temal oli sellel teemal Ossinovskiga juttu juba möödunud nädala neljapäeval kui telefonikõnes arutati ootamatut saatejuhivangerdust.

"Kui see teade välja tuli siis nad ütlesid, et nad tahavad seda muuta meelelahutuslikumaks. Jah, meil tekkis hirm, et me peame tola mängima. Juhul kui toimetus muudab formaati, on meil õigus selles mitte osaleda. Ei saa nii, et poliitikutele lihtsalt öeldakse, et te peate tulema," pahandas Kallas puudunud kooskõlastamise osas Eesti 200-ga.

Uurides Kallaselt, kas värskeim erakond ei tunne muret selle üle, et kaotatakse valijaid, sest mitte kõik televaatajad ei jälgi ERR-i valimisdebatte, kostis Kallas, et poliitika ei ole "Tantsud tähtedega" saade. "Meelelahutust on senini olnud juba päris palju, aga kus on need kohad, kus me sisust räägime? Kõik ei vaata muidugi ERR-i, aga kui Kanal 2 teeb poliitilise sisuga saate, siis see peab olema poliitikasaade. Erakondadel peavad tulema välja erinevad ettepanekud ja maailmavaatelised erinevused. Ei pea välja tulema, kes kauem ühe jala peal seisab või paremini joonistab," sõnas Kallas.