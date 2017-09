Kas president solvas oma sõnadega käsitöölisi?

Sotsiaalmeedias on tekitanud terava arutelu, kas president Kersti Kaljulaid solvas oma sõnavõtuga käsitööga tegelevaid inimesi või mitte.

13. septembril peetud inglisekeelses kõnes lausus Kaljulaid: "Käsitöövaldkonnas, mis on aegade jooksul pakkunud töövõimalusi inimestele, kes ei soovi diplomeid omandada, olid teenimivõimalused varasemalt piiratud võimalusega sõita ringi mööda kohalikke turge või hiljem, 20. sajandil, võimalustega sõlmida levitamislepinguid näiteks suveniirimüüjatega."

Presidendi kantselei kodulehel on kõne tekst inglise keeles. Seal on tsitaat kirjas nii: "In handicraft, a time-old available career option for people who do not wish to obtain degrees, previously it was limited in its earning capacity by the ability to drive around local markets, or later, in the 20th century, by the ability to sign distribution contracts with, say, souvenirs stands."

Presidendi sõnavõtt jagas sotsiaalmeedias kommentaatorid kaheks. Mõni arvas, et temast on valesti aru saadud ja solvumine on asjatu, teised aga pidasid siiski presidendi sõnavõttu solvavaks.

"Vot sellist rumalat väljendit poleks uskunud meie presidendi suust," arvas üks inimene sotsiaalmeedias.

"Tundub, et solvujad on kas madala haridustasemega või on kõrgharidus ikka täiesti mööda külgi alla jooksnud," leidis aga teine.

Presidendi pressiesindaja Taavi Linnamäe sõnas Postimehele, et presidendi jutu mõte oli hoopis see, et see ei ole nii ja uutest tehnoloogiatest tulenevad eelised on kättesaadavad kõigil elualadel, haridus- ja tulutasemetel.