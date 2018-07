Kas politsei kuulas tõesti Uudo Sepa vanemate telefoni pealt? Keskkriminaalpolitsei lükkab kahtluse tagasi

Teil on president Toomas Hendrik Ilves külas käinud. Kuidas tema visiit välja nägi?

Egon: See oli pull. Tegime õhtul tööd ja äkki pimedas mingi seltskond koputab akna pihta. Olime suspede väel, sest villavabrikus on 80% niiskust ja 36–40 kraadi sooja. Akna taga hõigati: „Me tuleme kantseleist!“ Mõtlesime, et kuidas palun? Kust? Käisid siin ära ja Merike muidugi kohe helistas emale, et mingid pooletoobised käisid siin.

Merike: Enne presidenti siia ei lastud, kui vaadati, kas oleme ikka vaimselt stabiilsed. Salateenistus isegi luuras meid aia tagant. Saime teada, et meie telefonikõnesid oli enne kuu aega pealt kuulatud.

Egon: Nad käisid päev enne visiiti kontrollimas, mida me teeme. Aga Toomas on väga lahe mees. Saime temaga jutule, nagu vestleks sõbraga, keda tunned kümme aastat.

Merike: Uudo laulis neile. Talle kingiti selle eest karp käsitööšokolaadi. Kohutavalt hea maitsega šokolaad oli!

