Kas pingutused Läänemere päästmiseks on läbi kukkunud? Värske uuring selgitab

Poliitikauuringute keskus Spatial Foresight esitleb juunis Tallinnas toimuval Läänemere Strateegia (LMS) Aastafoorumil uuringut „Euroopa Liidu Läänemere Strateegia pärast 2020“, mis analüüsib ja annab juhiseid, kuidas parandada Läänemere regiooni poliitikaid, et saavutada eesmärke nagu näiteks Läänemere saastatuse vähendamine aastaks 2021 puhta mere tähisteni.

Spatial Foresight poliitikauuring tõstatab probleemidena keerulise juhtimisstruktuuri ja paindlikkuse. „Oluline on lihtsustada juhtimist, suunata täpsemalt ja vajaduspõhisemalt rahastust ning reageerida kiiresti uutele trendidele ja väljakutsetele. Samuti on oluline, et Läänemere programmidel oleks konkreetsemad fookused ja ülesanded. On hea näha, et viimasel aastatel on selle suunas liigutud,“ ütles uuringu üks autoritest Dr. Kai Böhme.

„Kõik märgid näitavad, et Läänemere-äärsete riikide koostöötahe on suurenenud ja see annab lootust, et järgmise kümne aasta jooksul suudetakse saavutada märksa paremaid tulemusi, kuid seejuures tuleb olla paindlik ja käia kaasas pidevate muutustega,“ ütles Böhme.