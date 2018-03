Kas päästeamet saanuks jõulisemalt tegutsedes kahe inimese gaasisurma ära hoida?

Reedel surid Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas kaks inimest gaasi kätte majas, mida päästeamet oli eelnevalt kontrollinud ja seal viibimise tervisele ohutuks hinnanud.

Läbi jäi uurimata aga üks korter, kus kaks inimest traagiliselt hukkusidki. Tänane Õhtuleht kirjutab aga, et majaelanikud ütlesid päästjatele, et selleski korteris võib olla inimesi, päästjad ent piirdusid koputamise ja aknast sisse vaatamisega, ning kedagi märkamata jõudsid nad järeldusele, et korteris ei ole inimesi.

Miks siis päästjad just selviisil käitusid, kas jõulisem reageering päästnuks inimeste elud?

Päästeameti päästetöö osakonna juhataja Martin Lambing väljakutsele reageerinud päästjatel süüd ei näe, ukse maha võtmiseks polnud selget põhjendust.

„Päästemeeskonna õigused eluruumi sisenemiseks on seotud sellega, et a) oleks olemas päästesündmus ja b) see toimub päästetöö tegemise käigus. Selleks peab neil olema vähemalt konkreetne ohukahtlus, et inimese elu või tervis on ohus. Antud juhul on sündmuste väljavõttest näha, et päästemeeskond on käinud kohal ning kontrollinud trepikodasid ja kortereid. Samuti on kirjas, et vingugaasi kontsentratsioon oli alguses kõrgem, aga hiljem normis,“ ütles Lambing Delfile.

Loe veel

„Antud korteri osas, kus olid hukkunud, on antud hinnang, et inimesi polnud kodus. Päästjad olid kohapeal ja kontrollisid ohtu, kuid nad ei suutnud tuvastada seda, et korteris oli olukord juba väga halb. Reaalne olukord selgus tagantjärgi. Päästjad tulid sündmusele selleks, et osutada kiirabile abi. Kui nad oleksid suutnud tuvastada, et korteris nr 3 on olukord eluohtlik, siis oleksid ukse maha võtnud. Antud juhul ohtu ei tuvastatud. Mitte ükski inimene ei öelnud päästjatele, et korteris võib olla inimene, seda tuleb kindlasti öelda päästjatele sündmuspaigal, mitte hiljem seda rääkida,“ rõhutab Lambing.

Kohtla-Järve Lehola tänava 4. maja elanikud kinnitavad aga Õhtulehe teatel justkui ühest suust, et nad ütlesid kohe päästjaile: korteris, kust hiljem leiti kaks surnukeha, võib inimesi olla. „Me ei süüdista kedagi, aga kui on väikseimgi kahtlus, et inimene võib hädas olla, tuleb uks hoolimata kõigest lahti murda,“ ütles majaelanik Svetlana Õhtulehele.

Kellel õigus on ja kuidas info liikus, on ilmelt tagantjärele võimatu kindlaks teha. Kahe inimese surmaga seotud asjaolusid uurib politsei kriminalmenetluses.