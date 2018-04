Kas opositsioon lepib Tallinna linnapea Taavi Aasa umbusaldamise küsimuses Edgar Savisaarega kokku?

Nii Vakra kui Michal vastasid küsimusele sellise kavatsuse olemasolu kohta eitavalt. „Hundisilmat külastanud ega nõu pidanud ei ole,” ütles Michal Delfile. Michal arvas ka, et Savisaar ilmselt Keskerakonna liikmest linnapeale selga ei keera.

Savisaarega kokkuleppe sõlmimine võiks iseenesest tulemuse anda. Nimelt on opositsioonis olevate Sotsiaaldemokraatliku erakonna, Reformierakonna, EKRE ja IRL-i liikmetel Tallinna volikogus 79-st kohast kokku 38. Keskerakonnal on 40 kohta, lisaks on volikogus fraktsioonidesse mitte kuuluv Edgar Savisaar. Kiire arvutus näitab, et ka Savisaare opositsiooni poolele võitmisel oleks vaja siiski ka mõne Keskerakonda kuuluva volikogu liikme toetust umbusaldusavaldusele. Sellise arengustsenaariumi täitumise osas avaldas Delfile lootust ka ettevõtmist vedav Kristen Michal.

Kuna Savisaar on Keskerakonna suhtes väljendanud tugevat umbusaldust, kuni selleni välja, et kandideeris möödunud kohalike omavalitsuste valimistel Tallinna volikokku omaette nimekirjas, oleks väljavaated koostööks Savisaarega opositsioonil täiesti olemas. Iseasi, kas aastaid Savisaarega koostöö välistanud poliitkud seda teha soovivad. Aga ka see võib juhtuda, nii Reformierakond kui sotsiaaldemokraadid on Edgar Savisaarega varasemalt poliitilist koostööd teinud. Tõde selgub kolmandal mail.

Edgar Savisaare häälest sõltub igatahes nii mõndagi, seda näitab kasvõi asjaolu, et vahest just selle stsenaariumi käivitumise kartuses väisasid täna Hundisilma talu abilinnapead Tõnis Mölder ja Vadim Belobrovtsev ühes volikogu esimehe Mihhail Kõlvartiga.