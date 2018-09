Kas linnahall ikka on ohutu? Mupo läkitas patrulli olukorraga tutvuma

Eilses Aktuaalses Kaameras esinedes näitas abilinnapea Aivar Riisalu üles teatavat ükskõiksust otse keset linna mureneva Linnahalli suhtes. Ajakirjaniku küsimusele, et kas lagunev suurhoone, mille küljest jadamisi kive pudeneb, avalikkusele mitte ohtlik pole, vastas Riisalu, et tema suurt ohtu ei näe, ning et tegelikult tuleks arvesse võtta, et ka talviti on jääkamakate katuselt alla kukkumine ohtlik.

Riisalu seisukohast sõltumata ronivad linnahalli katusel iga päev, kui ilm vähegi lubab, ringi arvestatavad inimhulgad, seega on küsimus turvalisuse asjus enam kui asjakohane. Kui mõni eraomanik jätab oma kinnisvara lohakile, nii, et see ühiskonnale ohtlikuks muutub, siis astub tavaliselt pildile munitsipaalpolitseiamet, teeb ettekirjutuse ja nõuab puuduste kõrvaldamist. Näiteks augusti viimaseil päevil alustas mupo menetlust, et kohustada Tallinna Hipodroomi territooriumil asuva vana hobusetalli omanikke hoone ümbrust heakorrastama. Varem on mupo kohustanud aga võrdõigusvolinikku Liisa Pakostat tegema korda oma Kalamajas asuva kinnisvara – nimelt on Pakosta kinnistul olnud varisemisohtlik kuur.

Ehkki kõnealuse kuuri ümber jalutas usutavasti vähem inimesi kui Linnahalli pudenevate müüride vahel, alustas mupo mullu kevadel aega viitmata haldusmenetlust. Loodetavasti näitab mupo printsipiaalsust üles ka Linnahalli asjus, olgugi, et see kuulub Tallinna linnale.

„Saatsime oma patrulli olukorraga tutvuma. Kui on tõesti reaalne eluohtlik situatsioon, siis kutsume appi päästjad,“ ütles Munitsipaalpolitseiameti pressiesindaja Meeli Hunt Delfile. „Ilmselt meie piirdelint siin ei aita - see kaob kiiresti tuules ja inimtegevuse tagajärjel samuti,“ laitis ta samas maha võimaluse hallile terve täiega lint ümber tõmmata.