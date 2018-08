Kas Keskerakonna pakkumine pole küllalt hea? Baruto pole veel otsustanud, millise partei nimekirjas valimistel kandideerib

Delfi allikate kinnitusel on Keskerakond pakkunud Barutole riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas nimekirja teist kohta.

Harju- ja Raplamaa puhul on tegemist valimisringkonnaga, kus traditsiooniliselt kandideerivad erakondade juhtpoliitikud, nii näiteks juhtis Keskerakonna nimekirja Jüri Ratas ja teisel kohal oli Oudekki Loone.

Delfi küsimusele Keskerakonna pakkumise kohta vastas Höövelson, et pakkumisi on talle teinud enamik erakondadest, kuid otsust kandideerimise kohta pole ta veel teinud. "Erinevad pakkumised on laua peal, tuleb endale erakondade vaated selgeks teha ja edasi liikuda," ütles Baruto Delfile.

Küsimusest, mis ajaks ta otsuse teha kavatseb, põikles Höövelson kõrvale. "Ma arvan, et mida varem seda parem, aga veel on natukene vara rääkida. Vajan veel aega oma mõtteid seada," sõnas Baruto.