Kas Keskerakond saab Paavo Pettai kaebuse pärast kaela kriminaalmenetluse?

Edgar Savisaare kunagiste valimisreklaamide autor Paavo Pettai ettevõte Midfield OÜ saatis ERJK-le avameelse ülestunnistuse. Midfield teatas, et jättis "teatud asjaoludel" aastatel 2009–2015 Keskerakonnale arveid esitamata 1,24 miljoni euro eest, kirjutas Eesti Ekspress möödunud kuul. Pettai ja Keskerakonna valimiskampaania telgitagustest kirjutas pikemalt ka Eesti Päevaleht.

Muu hulgas langetati täna ka otsus Tallinna linnavalitsuse väljaannete Pealinn ja Stolitsa suhtes. Menetlusealusteks isikuteks olid Tallinna linnapea Taavi Aas ja Keskerakond ning Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin.

Nüüdseks on kõikidelt nimetatud isikutelt kogutud tagasisidet ja täiendavat andmestikku. "Oleme kätte saanud ärakuulamise kirjad ja isikute vastused, kuid nende alusel ei ole esialgu põhjust olukorda ümber hinnata," selgitas Ojasalu, "valmistame kõikide asjaosaliste suhtes ka ettekirjutused." Ojasalu lisas, et Tallinna linn on soovinud veel esitada omalt poolt kahe nädala jooksul ka täiendavat informatsiooni.

Ta märkis, et Tallinna linn soovis ka enda kaasamist menetlusosalisena, ent komisjon leidis, et nende menetlusse kaasamisest mingit kasu või abi ei oleks ja seega jäi linn otsustusprotsessist kõrvale.

Ojasalu möönis, et täna oli laual ka Keskerakonna ja Pervõi Baltiiski Kanali (PBK) küsimus. Nimelt tekitas küsimusi see, kui palju on maksumaksja raha eest telekanalisse PBK ostetud saadete vastavus valimisreeglitele. "Oleme tellinud saadete kohta ekspertiisi ja kui see tuleb, siis teeme sellega seonduvalt ka järgmised sammud," sõnas Ojasalu.