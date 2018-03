Kas keegi üritab meelega Tallinnas loomi mürgitada? Üks juhtum on jõudnud ka politseisse

Möödunud nädala lõpus kirjutas Delfi, et loomaomanikel tasub tänavatel liikudes tähelepanelik olla – on tulnud mitmeid teadaandeid, et maast on leitud mürgitatud toitu.

Uudise peale kirjutas Delfile üks koeraomanik Nõmmelt, kes andis teada, et igapäevasel jalutuskäigul avanes üllatav vaatepilt: maas vedeles süstal ja lindudele mõeldud rasvapallid. „See ei saanud olla juhuslik, et just need asjad seal olid,” kirjutas naine. Ta rõhutas, et Nõmmel, Hiiu bussipeatuse kandis tuleb loomaomanikel olla ettevaatlik.

Meiega võttis ühendust ka kassiomanik Kadriorust. „Minu kass on aastaid meie rajoonis ringi jalutanud, iialgi pole probleeme olnud,” alustas ta. „Ühel õhtul jõudis kass koju, oksendas, seejärel oli ligikaudu kaks tundi teadvuseta, mistõttu viisin ta Tallinnas asuvasse Hoiupaiga kliinikusse.” Kassiomanik ütles, et kliinikus võeti tema lemmikult vereproov ja avastati, et tegu on mürgitusega.

SOS loomaabi info esindaja ütles eelmise nädala lõpus Delfile, et viimastel kuudel on vähemalt kolme juhtumi puhul arstid kinnitanud, et lemmiklooma haigestumise puhul oli tegu mürgitusjuhtumiga. "Miks seda tehakse, kas mürki puistatakse tänavatele närilistest vabanemiseks või tahtlikult lemmikute mürgitamiseks, ei ole teada," ütles SOS loomaabi info eestkostja, kuid möönis, et tegu ei ole alusetu linnalegendiga ning rõhutas, et loomaomanikud peavad avalikes kohtades lemmikuga liikudes olema tähelepanelikud.

Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) kommunikatsioonijuht Eliisa Metsoja sõnul pole info tänavustest mürgitamisjuhtudest nendeni veel jõudnud. „Viimati kirjutasime meedias sel teemal mullu oktoobris, kui Mustamäel suri väike koer,” lausus Metsoja. „Kuna sääraseid juhtumeid on olnud nii palju, siis võib oletada, et tegemist on sarimürgitajaga. Varasemalt on teele loobitud mürgitatud või naelu täis topitud lihapalle ning on visatud mürgitatud toitu ka koertenäituste toimumiskohtadesse ja jalutusplatsidele,” meenutab ta.

Politseisse on jõudnud üks juhtum

Lääne-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi ütles, et Lääne-Harju politseijaoskonda on seni jõudnud üks avaldus looma mürgitamise kohta. „Avaldus tehti 22. veebruaril aset leidnud vahejuhtumi kohta, kus Tallinnas Linnu tee bussipeatuse juures sõi loom midagi lumest, mille tagajärjel tema tervislik seisund halvenes ning omanik kahtlustas mürgitust.

Piirimägi nentis, et kui on alust arvata, et tegu on mürgitusega, siis tuleks sellest ka politseile koheselt teada anda. „Teavitada tuleks alati võimalikult kiiresti, kuna tõendite hilisem kogumine on väga keeruline,” lisas Piirimägi.