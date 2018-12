Kas Kadrioru lossi suletakse rahvale? Valitsuses on välja käidud mõte muuta loss presidendi residentsiks

Kunagine Eestimaa aadli omavalitsuse administratiivhoone on Toompeal seisnud tühjalt juba mitu aastat. Suurejoonelisele ehitisest pidi saam esindushoone Euroopa Liidu eesistumiseks, samuti oli juba ammusest idee anda hoone kultuuriministeeriumile. Erinevatel põhjustel kummastki plaanist asja ei saanud.

Tänases Vikerraadio saates "Otse uudistemajast" rääkis riigihalduse minister Janek Mäggi justiistminister Urmas Reinsalu välja pakutud lahendusest kolida Kadrioru lossist rüütelkonna hoonesse ümber väliskunstimuuseum ja muuta Kadrioru loss presidendi residentsiks. Ka Mäggi ise avaldas mõttele toetust.

Mida täpselt ette võetakse, esialgu selge pole. Rüütelkonna hoone jääb mõtte avalikkuse ette toonud minister Janek Mäggi sõnul kindlasti riigile. „Me selle [rüütelkonna] hoone igal juhul riigile säilitame, leiame täpse ja õige funktsiooni. Natuke vara on veel öelda, mis sinna tuleb," kommenteeris Mäggi valituse kavatsusi.

Kunstimuuseum on Kadrioru lossist välja tõstetud ka varem, 1929. aastal, mil loss muudeti riigivanema residentsiks. Muuseumi varad koliti siis Tallinna kesklinna elumaja korterisse, kus osa neist 1944. aastal märtsipommitamise tagajärjel tekkinud tulekahjus hävis.

Kunstimuuseum: idee hullem kui halvas unenäos

Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme sõnul oli ta täiesti hämmastunud, et selliseid ideid üldse välja käiakse. "See idee on meile täiesti vastuvõetamatu ega tuleks pähe ka kõige halvemas unenäos," märkis ta. "Riik on võidelnud, et Niguliste kirik jääks kunstimuusemile ja leidnud lõpuks selles osas kompromissi. Ja siis mõne tunni pärast tuleb valitsusest endast selline idee," oli Helme ministrite suhtumisest nördinud.