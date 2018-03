Kas Jürgen Ligi ihkab Mart Laari töökohta Eesti Pangas?

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jürgen Ligi kordas täna oma eilset kriitikat Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laari aadressil. Samas ei soostunud ta ütlema, kes oleks Laari asemel parem kandidaat nõukogu esimehe kohale.

"Minu roll ei saa olla esitada ise kellegi kandidatuuri, ammugi ei hakkaks ma iseennast pakkuma," ütles Ligi vastuseks Delfi küsimusele, kes võiks olla Mart Laari asemel parem kandidaat Eesti Panga nõukogu esimehe kohale ja kas ka Ligil endal võiks olla ambitsiooni sellele kohale asuda.

"Mu suur etteheide on, et Mart Laar on Eesti Panga nõukogu esimehena küll toetanud poliitilisi intriige eelmiste valitsuste ajal, aga ei ütle midagi kriitilist praeguse valitsuse halbade ja argumenteerimata otsuste kohta, mis sisuliselt lõhuvad ju tema enda elutööd ja meiega koos tehtut," sõnas Ligi. "Vähim, mis keskpanga nõukogu esimehe ametist öelda tulnuks, oli eelarvereeglite tühistamise, üle jõu kulutamise, protsüklilise eelarvepoliitika, pensionisüsteemi lõhkumise ja maksupoliitika läbikukkumise kohta," toonitas ta.

"Muidugi pidanuks ta lõpetama intriigi VEB-fondi ümber, mis poliitikutest on ainult tema endaga tihedalt seotud ja kus ta peaks kaitsma Eesti, mitte Nõukogude õigusjärglust," ütles Ligi.

Ligi ütles eile sotsiaalmeedia vahendusel, et Reformierakond ei pruugi Mart Laari teist ametiaega Eesti Panga nõukogu esimehena toetada. President Kersti Kaljulaidi hinnangul väärib Laar aga ka teist ametiaega.

Eesti Panga nõukogu esimehe nimetab presidendi ettepanekul viieks aastaks salajasel hääletusel lihthäälteenamusega ametisse riigikogu. Eesti Panga nõukogu esimees korraldab nõukogu tegevust, juhatab nõukogu istungeid, kontrollib nõukogu otsuste täitmist, esindab Eesti Panga nõukogu ja vastab talle Eesti Panga nõukogu tegevuse kohta riigikogus esitatavatele arupärimistele.