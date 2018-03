Kas juhuslik ajastus või pani minister Ossinovski inimesi enda kaitseks välja astuma ?

„Aidake mind nende rünnakutega. Oma poolehoidu on lubanud lähipäevil avaldada ka arstid, teadlased ja vabaühendused,” kirjutas sotside liider, alkoholipoliitika tõttu lakkamatu kriitikarahe alla sattunud minister Jevgeni Ossinovski teisipäeval erakonna siselisti.

Kolm päeva hiljem laekus meediaväljaannete postkastidesse kiri tervishoiuorganisatsioonidelt ja meditsiiniteadlastelt, millega astuti kirglikult välja Ossinovski kaitseks. „Meil on hetkel tervise- ja tööminister, kes on läinud kaugemale lihtsalt kaunist retoorikast ja viib ellu tõendatud tulemuslikkusega poliitikaid ühe oma valdkonna juurprobleemi lahendamiseks. Poliitik, kes päriselt kuulab eksperte ja tegutseb vastavalt nende soovitustele. Ja seda vaatamata alkoholitööstuse tugevale suhtekorralduskampaaniale. Poliitik, kes ilmutab selgroogu ja kes on valmis kaotama valijate hääli selleks, et teha midagi väga olulist Eesti jaoks,” seisis avalduses.

Täna saatis sarnase avalduse Eesti arstide liit. „Vajalikud otsused on vahel ebapopulaarsed, nii nagu süst on valus, kuid tuleb siiski ära teha“, ütles arstide liidu president Jaan Sütt.

On täiesti loogiline ja usutav, et arstid, tervishoiuspetsialistid ja meditsiiniteadlased kiidavad siiralt heaks Ossinovski ja valitsuse alkoholipoliitika, kuid asjaolu, et kirglikud toetuskirjad hakkasid laekuma mõni päev pärast seda, kui minister oli palunud abi rünnakutele vastamiseks, jätab ebameeldiva võimaluse, et Ossinovski ja tema PR-inimesed on asunud ministri võimupositsiooni kuritarvitama.

„Ei ole me kellegi poolt mõjutatud, veel vähem oleme kellegagi selle avalduse kokku leppinud,” ütles Arstide liidu liige Katrin Rehemaa. Tema sõnul on arstide liit sõltumatu organisatsioon ega allu kellegi palvele. Rehemaa sõnul polnud minister arstide liidu avaldusest isegi teadlik.

Reedese toetusavalduse esitanud Riina Raudne, Terve Eesti sihtasutuse esindaja nentis, et põhimõtteliselt oli ministeerium teadlik, et avaldusele alla kirjutanud organisatsioonid teda toetavad ja üritavad millalgi midagi teha. „Millal ja mida, sellest me ei olnud Ossinovskiga rääkinud ja ei olnud lõpuks ka ise kindlad, mida ja millal me teha jõuame ning mis on teiste organisatsioonide positsioonid,” ütles Raudne. Ta lisas, et kodanikuühiskonna toetus alkoholipoliitikale on hetkel vähe organiseeritud ja ilma eriliste ressurssideta.

"Toetusavalduse algatus ei tulnud sotsidelt, ministeeriumilt ega valitsuselt, vaid Terve Eesti sihtasutusega seotud isikutelt. See pole poliitiline PR; aga kindlasti on see poliitikat toetav PR, ja oleks poliitikat toetav olenemata sellest, millise partei minister seda ellu viiks," kinnitas Raudne.

Raudse sõnul on Terve Eesti SA teinud teaduspõhise alkoholipoliitika toetuseks korduvaid avaldusi aastast 2013, toetades Maailma Tervishoiuorganisatsiooni välja töötatud kulutõhusamaid meetmeid- reklaamipiirangud, kättesaadavuse vähenemine ning ravi. Mitmel korral varemgi on korjatud valdkonnaga seotud organisatsioonide allkirju, ning toetusavaldusi on avaldatud meedias ja saadetud ka riigikogule. Seda kavatsetakse Raudse sõnul teha ka edaspidi, jällegi olenemata sellest, millised parteid koalitsiooni moodustavad.

„Seda öeldes ei arva me, et aktsiiside rakendamisega on praegu kôik õigesti läinud. Oleme samuti mures liigselt kiire tôusu pärast, alkoholiaktsiiside liitmise pärast maksupaketi muude elementidega, valitsuse suutmatuse pärast ebamõistlikke projektsioone üksmeelselt lahti seletada ja korrigeerida ja mis kõige selgem, muretseme alkoholitööstuse agressiivse meediatöö ja hinnastamisstrateegia pärast, mis näitab Läti piiri ääres olevaid hindu ebaharilikult madalana mitte ainult maksude vaid ka erineva omahinna ja juurdehindluse tôttu,” nentis Raudne.