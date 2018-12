Kas juhtival riigiprokuröril Steven-Hristo Evestusel hakkas selles ametis lihtsalt igav?

Prokurör Evestusega tegi lahkumisintervjuu ajakirjanik Toomas Sildam, kirjutab ERR.ee.

Esmaspäevases postituses, kus ütlesite, et teie viimane tööpäev prokurörina on 31. detsember, põhjendasite oma otsust sõnadega "üksluiseks muutuv elu on tühine elu". Kas riigiprokuratuuri süüdistusosakonnas on üksluine elu?

Kindlasti ei ole siin üksluine elu. Et olen saanud siin olla nii reasüüdistaja kui ka juht, on pakkunud minule ülimat rahuldust.

Aga ma ei arva, et süüdistaja peab olema ainult ja läbi-lõhki prokurör, kellel muud huvid puuduvad.

Elu võib muutuda üksluiseks ka põhjusel, et panustad ametisse ja töösse kõikvõimaliku energiaga, aga samas kannatab kõik muu, mille vastu sa samuti huvi tunned.

