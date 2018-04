Kas inimeste usaldus Eesti riigi suhtes kõigub? Uuring viitab, et mitte

Järsult kasvanud rahulolematust Eesti ühiskonnas kindlasti uuringutulemustest ei paista,” kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas.

Märkimisväärselt on aga viimase kahe aastaga kasvanud aga rahulolu enda leibkonna rahalise olukorraga. Kui 2016. aasta jaanuaris ütles vaid 41% inimestest,et nad on sellega rahul, siis 2017. aasta jaanuaris ütles sama 54% ning tänavu jaanuaris juba 60% küsitletud inimestest.

Uuringud viis läbi Turu-uuringute AS 2016, 2017, ja 2018. aasta jaanuaris. Kõik uuringud on läbi viidud silmast-silma meetodil ning neile on vastanud 786-795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. See on mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Turu-uuringute ASon erapooletu uuringufirma, mis tegutseb Eestis alates 1994. aastast. Ettevõtte omanik on Soome uuringufirma Taloustutkimus OY, millel on enam kui 40-aastane kogemus turu-uuringute alal.