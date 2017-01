Kas ERM-iga plusspunkte kogunud Tõnis Lukas kandideerib Tartu linnapeaks?

Reformierakonna teine peaeesmärk kohalikel valimistel on Tartus võimu säilitamine. Suurim hirm tuleneb sellest, mida teeb Eesti Rahva Muuseumi juht Tõnis Lukas, kes valiti Tartu volikokku valimisliidu Isamaaline Tartu Kodanik ridades, kirjutab tänane Eesti Päevaleht.

Äsja ERM-i avanud Lukas on praegu populaarne ja saaks selle kergesti häälteks konverteerida. Võib-olla isegi nii suureks häältesaagiks, et paistaks linnapea koht. Seetõttu on valimisliidud püüdnud tema jutul käia. Lukas ise kinnitab, et ei ole kandideerimisele mõelnud.

„Valimisliitude baasil tekkinud nimekiri on mulle meili saatnud, nii informatsiooniks, et nad lähevad valimistele välja,” sõnas Lukas.

„Ma arvan, et (kandideerimine – U. J.) ei tule kõne alla, sest ise ma seda kõne alla ei võta. Usun, et kõik rivistused on juba tehtud, sest valimised on juba sel aastal. Ma olen kuidagi sellest sfäärist kõrvale jäänud. Ja ei kurda ka, sest energia läheb kõik muuseumile ja ma olen sellega rahul.”

Lukas on olnud Tartu linnapea aastatel 1996–1997.

Kohalike omavalitsuse valimiste tagamaadest loe pikemalt tänasest Päevalehest!