Kas EKRE toetajad ei usu enam Mart Helme peaministriks saamisesse?

Kui Eesti Päevaleht on mõõtnud peaministrikandidaatide toetust, siis on Jüri Ratas Keskerakonnast ja Kaja Kallas Reformierakonnast tavaliselt olnud kaks populaarsemat valikut. Nende toetus oli laias laastus sama mis nende erakondade toetus. Kallase toetus vajus vahepeal ära, aga viimase küsitluse kohaselt on Kallase toetus jälle enamvähem sama kui Reformierakonna muutus.

Oluline muutus toimus hoopis EKRE esimees Mart Helmega. Kui varasemalt oli tema isiklik reiting EKRE omaga võrreldav, siis viimases küsitluses oli EKRE reiting tugev, aga Helme oma nõrk. Kas EKRE toetajad ei usu enam, et ta saab peaministriks?

Helme kui peaministrikandidaadi reiting hakkas langema selle aasta teises pooles. Augustis oli tema reiting üheksa protsenti, sellal kui varem oli see olnud 11-12 protsenti. Viimane küsitlus andis Helme toetuseks kaheksa protsenti, sellal kui kaks erinevat küsitlust andsid EKRE toetuseks 18-20 protsenti. Helme isiklik reiting on juba mõnda aega langenud ajal, kui EKRE reiting kasvas.