Kas Eestist on saanud Trumpi vaenlane? Eestil on USA-ga suur kaubandusülejääk

Trump on juba mõnda aega oma Twitteri kontol kritiseerinud teiste riikide suhtumist USA-ga kauplemisse. 2. juunil avaldas ta järjekordse kriitilise postituse. "Kui oled väliskaubanduses peaaegu 800 miljardiga aastas miinuses, siis ei saa sa kaubandussõda kaotada. Teised riigid on aastaid USA-d väliskaubanduses koorinud, on aeg targem olla!"

When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018