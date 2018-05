Kas Eestis ei saa metsloomale siiski mingit abi? Eurosaadik Urmas Paet kirjeldab saagat, kuidas ta üritas vigastatud metskitsele Tallinnas asjatult abi otsida

"Täname inimesi, kes sellest teada andsid. Häirekeskusel on sellisel juhul kohustus informatsioon edastada Varjupaikade MTÜle, kes loomi puudutavatel juhtudel teenust osutab. Saan kinnitada, et see info jõudis kohe peale esimest kõne nendeni ja meie inimesed eeldasid, et sellele reageeritakse. Mõistan, et tegemis on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga, kus teenus ei olnud tagatud moel nagu avalikkus seda ootab," selgitas Saamer.

Ta kinnitas, et häirekeskus plaanib välja selgitada, millistel põhjustel olukorra lahendamine teenuse pakkuja poolt viibis. Tema sõnul saab teenuse korrektsusele anda hinnangu selle tellija, kelleks selle juhtumi korral on kohalik omavalitsus ja keskkonnainspektsioon.

Helistades lühinumbrile 1313 täna hommikul, kinnitati sealt, et sellele numbrile peab helistama, kui märgatakse vigastatud või hättasattunud looma. "Nädala sees anname päringu edasi keskkonnaametile, nädalavahetusel päästeametile," selgitas vastanud operaator.