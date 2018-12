Kas Eesti Energia tütarettevõte sai teha konkursil odavama pakkumise, sest teadis saabuvast seadusemuudatusest?

Kas Elektrilevi sai esitada konkursile odavama pakkumise, sest uskus, et saab riigikogust läbi suruda seadusemuudatuse, mis võimaldab ehitust odavamalt läbi viia?

Elektrilevi sidevõrgu ehituse juht Mario Vee selle väitega ei nõustunud. Tehnilise järelevalve amet kuulutas 29. oktoobril konkursi võitjaks Elektrilevi. Nimetatud seaduseelnõu muudatus algatati 27. septembril. Seega eelnõu algatati eelnõu Vee sõnul siiski enne, kui konkursi tulemus välja kuulutati.

Muudatus näeb tema sõnul sisuliselt ette seda, et uue sidevõrgu ehitamiseks ei ole vaja võtta ehitusluba. Sarnane kord on viimased kolm aastat kehtinud elektrivõrgu ehitamisel, kus kesk- ja madalpinge liinide (kuni 35 kV) ehitamiseks ei ole vaja ehitusluba. "Näeme, et see muudatus on oluliselt vähendanud bürokraatiat, mis varem taoliste projektidega kaasas käis ning on teinud elektrivõrgu ehitamise sujuvamaks ja kiiremaks," kommenteris Vee.

Elektrilevi jaoks oleks tema sõnul sarnane seadusemuudatus ka sidevõrgu kontekstis väga tervitatav, kuna see tähendaks suurt ajalist võitu. "Meie eesmärk on järgmise viie aastaga kiire internet viia 200 000 koduni ning niivõrd tiheda projekti puhul on igasugune ajaline võit ääretult väärtuslik. Eriti kui seda saab teha bürokraatia vähendamise abil," selgitas Vee.

Rahalise säästu kaalub Elektrilevi jaoks oluliselt üle ajaline võit, mida selle seadusemuudatusega oleks võimalik saavutada. Seejuures tähendaks see ajavõitu nii Elektrilevil kui ka kõikidele teistele osapooltele, kes on seotud sidevõrgu ehitamisega.

Elektrilevi investeerib järgmise viie aasta jooksul kiire interneti võrgu ehitamisse lisaks riigitoetusele ka oma vahendeid, mis on seejuures kordades suuremad riigitoetuse 20 miljonist. "Seadusemuudatusest tuleneva rahasäästu abil oleks meil võimalik oma investeeringute eest rohkem kiire interneti ühendusi luua," teatas Vee.

Üks eelnõu algatajaid on riigikogu liige Tanel Talve. Ta ütles, et on koos teistega töörühmas neli aastat maapiirkondadesse kiirema interneti viimise asja ajanud. Seadusemuudatust ta Elektrilevi huviga ei sidunud, sest sama seadus toetab kõiki, kes tahavad valguskaabliühendusi ehitada.

Vee teatas, et seadusemuudatuse jõustumine või mitte jõustumine ei mõjuta seda, kui palju Elektrilevi riigi toetuse toel järgmise viie aasta jooksul ühendusi välja ehitab. See number on ikkagi 40 000. Pigem on seadusemuudatusel mõju sellele, kui palju Elektrilevi oma raha eest ühendusi välja ehitab.

Loe veel

"Praegu oleme arvestanud, et kokku ehitame järgmise viie aasta jooksul välja 100 000 ühendust, kokku 200 000 kodule. Et sidevõrgu areng Eestis toimuks sujuvalt ja võimalikult kiiresti, oleks kõnealune seadusemuudatus Elektrilevi arvates väga mõistlik," kinnitas Vee.

Eelnõu peaks jõustuma 1. jaanuaril, aga on riigikogus praeguseks läbinud vaid esimese lugemise.