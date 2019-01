Kas Eesti 200 väited suurest ebavõrdsusest eestlaste ja mitte-eestlaste vahel vastavad tõele?

Fred Püss reporter RUS 35

Lasnamäe on kõrgeima mitte-eestlaste osakaaluga Tallinna linnaosa Foto: Tarmo Lilles

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas rääkis eile, et Eestis on ka enam kui 27 aastat pärast taasiseseisvumist suureks probleemiks rahvustevaheline ebavõrdsus. Delfi otsis statistikaameti andmetest vastust küsimusele, kas selline ebavõrdusus eksisteerib ja kui suur see on.