Kas e-valimised jäävad ära? Valimiskomisjon jätab kaardid lahtiseks

Turvarisk ID-kaardi kiibis mõjutab üle 750 000 inimese ning seab küsimärgi ka e-valimiste toimumised. Valimiskomisjon teeb otsuse siis, kui tal on piisavalt informatsiooni.

Vabariigi valimiskomisjoni esimeest on võimalikust ID-kaardi turvariskist teavitatud. "Mulle laekunud info kohaselt elu Eestis seisma ei jää - esmased lahendused riskide maandamiseks on tehtud, ühtegi reaalset intsidenti ei ole olnud," selgitas vabariigi valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik.

Eerik lisas, et oht on teoreetiline ja tõestamata ning hetkel tegelevad spetsialistid info kontrollimisega. "Vabariigi Valimiskomisjon teeb otsuse kohe, kui tal on olemas piisavalt informatsiooni," kinnitas Eerik.

Eesti riik ja riigi infosüsteemi amet (RIA) said neljapäeva õhtul info turvariskist ID-kaardi kiibis. Praegu on kahtluse all lausa see, kas toimuda saavad e-valimised - seda otsustab valimiskomisjon. ID-kaardi avalike võtmete andmebaas on praegu ohutuskaalutlustel suletud. Valimiskomisjoni esindaja sõnul ei tee komisjoni ühtegi otsust kiirustades ja võtab aega, et infot koguda.

Riskist informeerisid Eestit välismaa teadlased. Delfile kinnitati, et Eesti eksperdid uurivad asja. Kellegi digitaalset identiteeti ei ole kuritarvitatud ning tänaseks on välja töötatud ka esmased lahendused turvariskide maandamiseks.

Võimalik turvarisk puudutab alates 2014. aasta oktoobrist välja antud ID-kaarte (sealhulgas e-residentidele väljastatud kaarte) ehk kokku ligi 750 000 kaarti. Enne 2014. aasta 17. oktoobrit väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud turvarisk mobiil-ID-d.