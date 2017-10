Kas beebi surma põhjustas Kuressaare arstide suutmatus omavahel suhelda? Haigla juhid süüdistustele ei vasta

Eile kirjutas Meie Maa, et eelmisel nädalal Kuressaare haiglas sünnitusel laspse kaotanud pere näeb vastsündinu surmas süüd arstidel. Haigla juhtkond on võtnud vastu otsuse sel teemal kommentaare mitte anda.

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli ütles Delfile, et tegemist on väga traagilise sündmusega nii lähedastele kui ka sündmusega seotud personalile, kuid märkis, et juhtunut täpsemalt ei saa ta kommenteerida.

Sünnitaja isa ütles eile Meie Maale, et probleemid sünnitusel tekkisid pärast arstide vahetust - värskelt tööle saabunud meedikud ei olnud sünnitaja olukorraga väidetavalt piisavalt kursis.

Kas ja mismoodi võis tekkida arstide vahetusel kommunikatsiooniprobleem, ei soostunud juhatuse liige samuti hindama. "Selle asja meedias lahendamine ei ole tänases seisus võimalik," ütles ta ja lisas põhjenduseks, et juhtunust on möödas lihtsalt liiga vähe aega.

Kas, milllal ja millisel viisil haigla süüdistustele vastab, pole selge.

"Organisatsiooni seisukoht on selline, et me ei kommenteeri praegusel hetkel selle asja sisu," ütles ta. Kõlli ei osanud aga öelda, millal sellel teemal täpsemalt selgus jõuab.