Karmo Tüür: Eesti välisministeeriumi otsus "russofoobide nimekirja" mitte avaldada on mõistlik

Politoloog Karmo Tüüri hinnangul on mõistlik Eesti välisministeeriumi otsus Venemaa koostatud "russofoobide nimekirja" mitte avaldada.

"Otsus jätta avaldamine iga isiku otsustada on üldjoontes mõistlik, sest see käib kokku liberaalse ühiskonna põhimõttega, et õigused on eelkõige inimesel ja seejärel riigil," ütles Tüür Delfile.

Magnitski nimekirja asümmeetrilise vastusena mõeldud "russofoobide nimekiri" Venemaa poolt loob Tüüri hinnangul meelest hoopis huvitava sümmeetria.

"Kui niinimetatud Magnitski nimekirja alusel keelati Eestisse sissesõit Venemaa huve sisuliselt kahjustanud inimestele - neile, kes rikuvad inimõigusi - siis nüüd keelas Venemaa sissesõidu neile Eesti kodanikele, kes samadele õigusrikkumistele tähelepanu juhivad," märkis Tüür.

Praeguse seisuga on avalikkusele teada 14 "russofoobide nimekirja" kantud inimest 20-st. Prominentseimad nende seas on president Toomas Hendrik Ilves, ajakirjanik Ainar Ruussaar ja ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski.

Kuue nimekirja kantud inimese kohta praegu veel infot ei ole. Välisminister Sven Mikser ütles eilsel valitsuse pressikonverentsil, et ministeerium on nimekirja kantud inimesi teavitanud. "Russofoobide nimekirjas" olevad inimesed peavad aga Mikseri sõnul saama ise otsustada, kas avaldavad enda kohta kõnealuse info või mitte.