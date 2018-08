Karmen Joller imeravimitest: mind vihastab igasugune tegevus, millega kaasneb inimeste petmine

Eelmisel reedel avaldas Eesti Päevaleht loo, mis rääkis imeravimite müüjatest, kes reklaamivad salendavaid ja tervist parendavaid preparaate. Kivimäe perearstikeskuse perearst Karmen Joller tõdeb, et vastupidiselt libaravimite müüjatega on arstid ausad ja kergekäeliselt lubadusi ei anna.

"Mind vihastab absoluutselt igasugune tegevus, millega kaasneb inimeste petmine. Kuni ravitseja on aus ja oskab ära tunda, millal tema oskustest abi ei ole, on kõik korras. Arstid näiteks on selles suhtes ausad: iial ei anta kindlaid lubadusi ja tunnistatakse oma jõuetust looduse ees, aktsepteeritakse meditsiini piiratust," sõnas Joller Delfile.

Joller nendib, et kõige enam kahjustab selline tegevus patsienti. "Ekslikult tekitatakse arvamus, et arstid üritavad midagi pahatahtlikult varjata ja leidub siis üks "revolutsionäär", kes ennast ohtu seades inimesi aidata püüab. Tegelikkuses läheb patsiendi heaolu meedikutele vägagi korda, alati püütakse leida parim ja turvalisim lahendus, mis inimesele tema hädades suurimat leevendust annab."

Ta tõdeb, et tagajärgedega tegelemisel tuleb kõige enam ette seda, et inimene jõuab arsti juurde liiga hilja. "Arstid teevad oma tööd ikka ühtemoodi - patsienti püütakse aidata sõltumata sellest, miks tema probleemid tekkinud on. Kõige enam tuleb ette seda, et inimene jõuab arsti juurde liiga hilja. On olnud väga jõuetuks tegevaid juhtumeid."