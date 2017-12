Karm statistika: pühade ajal pekstakse kodudes pea kaks korda rohkem kui tavaliselt

Eesti Päevaleht on korduvalt kirjutanud, et just pikkade pühade ajal kerkib meie peredes koduvägivalla laine. Probleemile juhtis oma esimeses aastapäevakõnes tähelepanu ka president Kersti Kaljulaid. Statistika näitab, et jõuluperioodidel tuleb politseile väljakutseid koduvägivalla kohta keskmisest kaks korda enam.

Äsjast esimest jõulupüha on kestnud paarkümmend minutit, kui Lasnamäel Koorti tänava korteris haarab 49-aastane mees panni ja virutab sellega oma elukaaslasele vastu pead. Ta lööb piisavalt kõvasti, et naise kulmule tekiks haav. Mõlemad on purjus.

Naise täisealine poeg haarab telefoni ja valib numbri 112. Saabub kiirabi ja peatab naise verejooksu. Kannatanu toimetatakse jaoskonda uurija juurde. Politsei peab mehe kinni ja tema kohta alustakse kriminaalmenetlust karistusseadustiku pügala alusel, mis käsitleb lähi- või sõltuvussuhtes toime pandud kehalist väärkohtlemist.

See on vaid üks näide eelmistest jõulupühadest. Kui vaadata viimaste aastate statistikat, näeme, et teateid lähisuhtevägivallast tuleb just pühade ajal märksa enam. Allolevas tabelis on toodud esile vaid politsei väljakutsed - kui palju koduvägivalda päriselt esineb, on raske öelda, kuid juba teatamiste arvud räägivad enda eest.

Loe veel 2013 2014 2015 2016 Keskmiselt päevas perioodil 24.12-26.12 34 45 62 56 Keskmiselt päevas 22 25 33 31 Keskmiselt päevas nädalavahetustel 23 28 41 40

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkriminaalametnik Kadri Ann Salla sõnul on väljakutsete arv iga aastaga suurenenud, mis näitab inimeste kasvavat julgust abi kutsuda.

Kruusiga abikaasale vastu nägu 24. detsembril 2016. aastal kell 23.50 lõi Tallinnas Kärberi tänaval asuva maja korteris 43-aastane mees abikaasat kruusiga vastu nägu, mille tagajärjel oli naisel kulm katki ning silm paistes. Mees viidi kannatanu juurest ära.



Mehele määrati tingimisi vangistus, samuti peab ta katseajal läbima sotsiaalprogrammi ega tohi tarvitada alkoholi.alkoholi.



"On kurb, et jõulupühade ajal, kui pered ja lähedased peaksid ühiselt rõõmu tundma, kannatavad väga paljud inimesed füüsilise või vaimse vägivalla all. Aasta-aastalt on järjest rohkem inimesi aru saanud, et nad ei ole oma murega ükski ning julgevad abi kutsuda ja paluda. Teisiti ei pruugi sellest vägivalla-nõiaringist pääseda," ütles Salla.

Salla palub helistada häirekeskusesse kohe, kui kellegi elu ja tervis on ohus. "Politseinikud, kiirabitöötajad ja päästjad on iga päev, iga kell valmis aitama," julgustab ta.

Peksis naist ja naise venda Ööl vastu 25. detsembrit 2016. aastal lõi 61-aastane mees Tallinnas Lõime tänaval asuva maja korteris abikaasat põse piirkonda ning peksis naise venda näo ja rindkere piirkonda. Mees viidi kannatanute juurest ära.



Mehele määrati tingimisi vangistus, samuti peab ta katseajal läbima sotsiaalprogrammi ega tohi tarvitada alkoholi.

Mida teha?

Erinevate lähisuhtevägivalla vormide jaoks on mitmeid allikaid, kus saab juhiseid, kuidas tegutseda. Jagame teiega Salla soovitusi:

Lähisuhtevägivalla all kannataja leiab lisainfot siit.

Siia lingile on koondatud, milles leiad abi ja nõuandeid endale ja teistele, kes on ohvrid.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kontaktandmed leiab siit. Teenus on riigi poolt tasuta.

Lühinumber 1492 - Üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele.

Naiste tugikeskuste kontaktid leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.