Karis: jutud, kuidas Eesti riik Ida-Virumaale viiakse, kõmisevad sisutühjalt

Riigikontrolör Alar Karis ütleb, et jutt sellest, kuidas sisekaitseakadeemia toob Ida-Virumaale regionaalpoliitilise õnne, on müüt ja soovmõtlemine.

"Sisekaitseakadeemia kolimise propageerijad on ikka ja jälle rääkinud, kui tore see kõik on regionaalpoliitika aspektist. Mina ei näe, et sedavõrd kalli ja tundliku haridusasutuse viimine Ida-Virumaale oleks riigile otstarbekas lahendus riigi käsutuses olevate regionaalpoliitiliste meetmete kõrval," arutleb Karis oma ajaveebis.

"Akadeemia vajab oma tegevuseks väga kvalifitseeritud spetsialiste, kelle leidmine Ida-Virumaalt on keeruline, mistõttu puudub oluline mõju kohalikule tööturule. Makstes Ida-Virumaale tööle mineku eest lisatasu personalile, kes on juba praegu üle Eesti keskmise tasustatud, on see riigile lisakulu, mis ei elavda majandust," jätkab ta. Karise hinnangul võivad loodavad tugipersonali ametikohad küll kohalikele pakkuda mõningaid võimalusi, kuid arvestades loodavate töökohtade maksumust, oleks riigile odavam luua piirkonda töökohti teisi meetmeid kasutades.

"Sisekaitseakadeemias õpetatavad erialad ei ole otseselt seotud Ida-Virumaa majanduseluga, mistõttu jääb kooli loodav sünergia kohalikule majandusele väheseks," märgib ta. "Kohalikud ettevõtjad võidaksid sisekaitseakadeemia kolimisest Ida-Virumaale eeskätt sellest, et kool võib-olla ostaks neilt teenuseid, kuid see ei elavda oluliselt kohalikku majandust ega anna kvalifitseeritud personali erasektorile. Mõningane tulu võib tulla sellest, et kohalikel riigiasutustel on võimalik lihtsamalt leida kvalifitseeritud tööjõudu, kuid see ei kaalu ilmselt üles neid kulutusi, mida teeb riik sisekaitseakadeemia kolimisega Ida-Virumaale."

Karis nendib, et loosungid selle kohta, kuidas Eesti riiki Ida-Virumaale viiakse, on ju küll ilusad, kuid kõmisevad sisutühjalt. "Inimene tunneb end seotuna oma riigiga, kui tal on tööd ja leiba, tal on elukeskkonnas korralik infrastruktuur, koolid, lastaiad, kultuuriasutused. Ühesõnaga – võimalik rahus oma elu elada," hindab ta.

Ta soovitab riigil keskenduda sellele, kuidas Ida-Virumaa majandusstruktuuri terviklikult reformida. "Just sellega soovitan tõsiselt tegeleda ning mitte kulutada raha, aega ja inimressursse mõttetutele asendustegevustele."