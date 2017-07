Karilaid: Toom soovib läbirääkimistel saada tugevamat jõuõlga

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et Yana Toomi tänased väljaütlemised Päevalehes näitavad, et ta ilmselt soovib läbirääkimistel saada tugevamat jõuõlga. Ta nimetas Toomi käitumist ebaausaks, sest oli kokkulepe, et enne reedet läbirääkimisi ei kommenteerita.

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom kommenteeris tänases Päevalehes läbirääkimisi Keskerakonna juhtidega ega välistanud võimalust, et Tallinnasse ikkagi tuleb Keskerakonnaga konkureeriv nimekiri.

Karilaid kritiseeris, et Toom on jälle rikkunud poliitika head tava, sest oli kokkulepe, et midagi ei kommenteerita enne reedet, kui läbirääkimised läbi on.

"Ta motiivid pole kõige ausamad, ta kasutas aega, et end esile tõsta. Taunin sellist käitumist ja väljaütlemisi," ütles Karilaid.

Ta rõhutas, et poliitika on meeskonnamäng ja tuleb arvestada, kellega on Keskerakond koalitsioonis. Karilaiu sõnul muutub aktuaalsemaks Toomi lause, et tema südamesooviks on teha koalitsioon Reformierakonnaga. "Tema poliitiline DNA on Reformierakonnale lähemal kui teistele," ütles Karilaid.

Loe veel

Eelmise aasta novembris, kui Keskerakond alustas koalitsiooniläbirääkimisi SDE ja IRLiga, rääkis Toom, et tema oleks eelistanud koalitsiooni Reformierakonnaga.

Tänases lehes kinnitas ta aga, et pole soovi valitsust langetada ning Reformierakonda tagasi võimule lasta. Karilaid ei uskunud Toomi siirust, sest kui Toom ka päriselt tahaks vältida Reformierakonna naasmist, siis ta nii ei käituks.

"Üks variant, et sellise käitumisega soovitakse läbirääkimistel saada tugevamat jõuõlga," Kui eelmisel nädalal otsustas Toom oma kaaslastega aja maha võtta, siis tahtsid nad Karilaiu sõnul ühte kahest: nad kas otsisid konflikti, et selgitada erakonnast lahku löömist või tahtsid paremat läbirääkimisplatvormi. Mõlemal juhul on see aga taunitav ega mõju organisatsioonile hästi.