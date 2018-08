Karilaid: soovime Reformierakonnast peatselt mööduda ja jätta nad EKRE-ga teise koha eest võitlema

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles viimaseid reitinguid kommenteerides, et Keskerakond loodab peatselt Reformierakonnast populaarsemaks muutuda.

Postimehe tellitud Emori uuring näitas, et EKRE toetus on tõusnud 22 protsendile, Keskerakonna oma on 24 ja Reformierakonna oma 30 protsenti.

Karilaid kommenteeris, et vahe Keskerakonna ja Reformierakonna väheneb pidevalt. "Soovime neist peatselt mööduda ja jätta nad EKRE-ga teise koha eest võitlema. See oleks ka loomulikum, sest majanduspoliitikas on neil väga sarnased seisukohad," arvas Karilaid.

"Ei see välistada, et EKRE hakkab peatselt sööma ka Reformierakonna valijabaasi," lisas ta. Keskerakonna ülesanne on tema sõnul nüüd selgemalt selgitada positiivset programmi, mida Ratase valitsus on teinud.