Karilaid: see, kuidas Ligi Laari tümitab, kõneleb paljustki

Jaanus Karilaid Foto: Hendrik Osula

Keskerakondlasest riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi kriitika kohta Mart Laari aadressil, et Ligi on “pahur” ja see, kuidas ta Laari “tümitab”, kõneleb paljustki.