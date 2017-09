Karilaid: Reformierakond ja sotsid hääletasid kooseluseaduse tühistamise asjas teadlikult seaduserikkumise poolt

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid (KE) ütles, et tänasel õiguskomisjoni istungil oleksid pidanud komisjoni liikmed kokku leppima, kas EKRE algatatud kooseluseaduse tühistamise seadus läheb riigikogu saalis hääletusele kas 10, 11, või 12. oktoobril. Riigikogu kodu- ja töökorra seadust rikkudes hääletati aga kõik need kuupäevad maha, et kooseluseaduse üle ei toimuks hääletamist enne kohalikke valimisi 15. oktoobril.

Karilaid ütles, et seaduse kohaselt peavad esitatud eelnõud jõudma riigikogu suurde saali esimeseks lugemiseks hiljemalt seitse nädalat peale menetlusse võtmist. See punkt on seadusesse pandud opositsiooni kaitseks, et koalitsioon ei saaks opositsiooni eelnõusid komisjonides lõputult sahtlis hoida.

Karilaid rääkis, et Reformierakonna esimees Hanno Pevkur käis juba pikemalt mööda riigikogu koridore ja ütles, et kooseluseaduse tühistamise eelnõu tuleks hääletusele panna alles peale valimisi.

Täna toimunud õiguskomisjoni istungil juhtuski nii, et Reformierakonna ja sotside liikmed hääletasid kõikide väljapakutud eelnõu päevakorda võtmise kuupäevade vastu. Selle poolt hääletasid Keskerakonna, IRLi ja ERKE saadikud. Kuna vabaerakondlane Külliki Kübarsepp ei osalenud hääletusel, oli tulemuseks patiseis 5:5, seega jäi kokku leppimata, millal eelnõu riigikogu saali arutamiseks läheb.

"See on teadlik kodu- ja töökorra seaduse rikkumine," ütles Karilaid.

Karilaiu sõnul kartsid kooseluseaduse toetajad, et üks erakond saab liiga palju tähelepanu, kui EKRE esitatud kooseluseaduse tühistamise eelnõu riigikogu saalis enne valimisi arutama hakatakse. Tema sellega nõus ei olnud.

"Miks mitte teha enne kohalikke valimisi väärtuspõhine debatt? Kaitsjad ja kriitikud võiksid sirge seljaga olla," ütles Karilaid.

Täna õiguskomisjonis juhtunu osas oli väga kriitiline ka ERKE fraktsiooni juht Martin Helme. "Tegemist on järjekordse musta päevaga Eesti demokraatia ja parlamentarismi ajaloos, mil kooseluseaduse elus hoidmiseks ei põrkuta tagasi ühestki võttest. Kübarsepa põhjendus oma seaduserikkumisele? Sest konservatiivid pole asunud toetama nende paarkonna seadust," kirjutas Helme.

Vabaerakond saatis täna õiguskomisjoni istungi järel laiali pressiteate, kus leidis, et Eesti ühiskond vajab tsiviilpartnerluse seadust ning sellel eesmärgil on Vabaerakonna saadikud andnud riigikogu töösse paarkonnaseaduse eelnõu, mis ootab teist lugemist põhiseaduskomisjoni töölaual. Vabaerakonna saadik Kübarsepa sõnul on vastutustundetu seaduseid tühistada, kui lahendusi välja pakutud ei ole.

Kübarsepa sõnul on eelnõu autor toonud kooseluseaduse menetlusseaduse riigikogu töölauale eeskätt populistlikul eesmärgil, et sel teemal pildile pääseda enne kohalikke valimisi. Kübarsepp rõhutab, et suurim mure on komisjoni esimehe Jaanus Karilaiu soovimatus teha komisjonis tööd ning teadlikult venitada emotsionaalsete teemadega, mida oleks võinud arutada enne suvepuhkust.

Karilaid omakorda vastas, et keegi ei ole teinud ettepanekut viia kooseluseaduse tühistamise eelnõu riigikogu saali esimesele lugemisele näiteks juunis või septembris, kuigi seda oleks saanud teha.

Ta lisas, et neljapäeval toimub õiguskomisjoni uus istung, kus ta teeb uuesti ettepaneku panna kooseluseaduse tühistamise seadus päevakorda kas 10, 11, või 12. oktoobril.