Karilaid: Reformierakond ja EKRE valmistaksid koos euroliidust lahkumise referendumit?

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu hinnangul näitab Reformierakonna üleskutse Konservatiivsele Rahvaerakonnale (EKRE) nende meeleheidet tagasi võimule pääsemiseks, unustades teineteise kardinaalselt erinevad põhimõtted.

Karilaid sõnas, et juba pikemat aega on olnud põnev jälgida Reformierakonna ja EKRE lähenemist opositsioonis ja nende ründavas retoorikas. „Kui varem võis silmad kinni ja une pealt öelda, et see lause kuulub konservatiividele ning see Reformierakonnale, siis nüüd kipub vahe väga hägusaks. See näitab väga selgelt, et tähtsaim on võim, mitte põhimõtted,“ ütles Karilaid.

Ta lisas, et riigis tooks Reformierakonna ja EKRE koalitsioon kindlasti palju meelelahutust, kuid mitte edasiminekut „EKRE soovib korraldada referendumi, et Euroopa Liidust lahkuda, nad toetavad e-valimiste kaotamist, ei taha midagi kuulda pagulastest ja on TallinnaTVga üles kasvanud. Teisel pool on siis Reformierakond, kelle vaated nendes küsimustes on teada-tuntud,“ sõnas Karilaid.

Erakonna aseesimehe sõnul oleks EKRE-l aus oma valijatele öelda, et Reformierakonnaga koalitsioonis väikese vennana olla on erakonna juhtide jaoks aktsepteeritav. Reformierakonna lämmatamistaktikaid teades, võib see erakonna jaoks tähendada nende lõppu,“ leidis Karilaid.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Kristen Michal andis eile mõista, et Reformierakonna, IRL-i ja EKRE vahel võiks kaaluda parempoolse valitsuse moodustamist.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kinnitas täna Delfile, et erakond on valmis kõigi parlamendierakondadega, sealhulgas ka EKRE-ga, valitsust moodustama.

„Mina olen üsna avatud mitte ainult EKRE, vaid kõikide parlamendierakondade suhtes,“ kinnitas Reformierakonna juht.

Reformierakonna juhtpoliitikud on varasemalt EKRE-t teravalt kritiseerinud. Näiteks möödunud aasta aprillis nimetas toonane peaminister ja Reformierakonna esimees Taavi Rõivas EKRE tegemisi näiliseks patriotismiks ning sisuliselt isolatsioonipoliitikaks. Rõivas tõi murelikult välja ka EKRE poliitikute ideed, et Eesti peaks Euroopa liidust välja astuma ning et meil ei ole Euroopa solidaarsust vaja.

Ka Pevkur ise on siseministrina pidanud vastama EKRE poliitikute küsimustele pagulaste ja illegaalsete immigrantide teemal ning valitsuse seisukohti kaitsma.