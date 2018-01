Karilaid: Reformierakond ärpleb Kadri Simsoni umbusaldusavaldusega niisama

Kuigi Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Jürgen Ligi lubas, et uuel nädalal esitatab Reformierakond majandusminister Kadri Simsoni vastu umbusaldusavalduse, leiab Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid, et Ligi ärpleb niisama.

Karilaid tõdes, et Reformierakond otsib juba mitu kuud alust minister Kadri Simsoni umbusaldamiseks ja tegelikult seda alust pole. „Küll on jutt sigadest, siis ühistranspordist ja veel kõigest muust mis vähegi paberit kannatab, et oleks midagigi kirjutada,“ ütles Karilaid.

Reformierakond heidab Simsonile ette võimalikku huvide konflikti seoses tema elukaaslase äride eelistamisega, aga ka ühistranspordiküsimust ja muid teemasid.

„Etteheide on laiem kui sigade teema. Bussitranspordi küsimus on selline narr erakondlik kinnisidee, kus jällegi erakonnakaaslase huve teenitakse ja raudteetranspordi huve näiteks kahjustatakse,” rääkis Ligi ERRi raadiouudistele reedel. Erakonnakaaslase all, kes ühistranspordis antud juhul võidaks, pidas Ligi silmas perekond Sarapuud. „Me ei näe seal majanduslikke põhjendusi, erakondlikku küll. Ja kindlasti poliitilist huvi, et anname jälle midagi tasuta. Selline asi ei ole jätkusuutlik ja üks majandusminister ei tohiks selliste argumentidega esineda.”

Esmaspäeval arutab Simsoni umbusaldamise plaani Reformierakonna fraktsioon ja kõnelusi jätkatakse teiste opositsioonierakondadega.