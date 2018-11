Karilaid Paetile: ainus, mis on peata, on Reformierakond

Karilaid sõnas, et Paetiga on ta ühel meelel selles, et aktiivselt levitatakse valeinformatsiooni ja pooltõdesid. „Siinkohal tuleks Paetil riigimehelikult pöörduda oma erakonnakaaslase, Jürgen Ligi poole, kes oli välisminister siis, kui ränderaamistiku väljatöötamise protsess algas ning ränderaamistiku deklaratsiooni väljatöötamine ühehäälselt vastu võeti. Täna väidab mees, et see hakkab otseselt piirama Eesti suveräänsust otsustada asju omal maal ise,“ tõi Karilaid välja, et oma pahatahtlik osa segaduse tekitamisel on kahtlemata ka Reformierakonnal.

Karilaid jätkas, et samal ajal räägib fraktsiooni esimehele Jürgen Ligile vastu Reformierakonna esimees Kaja Kallas, kelle sõnul tuleb dokumendile toetust avaldada ning Eesti peab hoidma sama liini, mis meie liitlased. „Kui kõige tipus lükkab Reformierakonna pressiesindaja omakorda ümber erakonna esimehe Kaja Kallase sõnad väitega, et see on ta isiklik arvamus, siis hea Urmas, kriisi korral ei sõidaks ükski rong ka sellest jamast läbi, mille te varem või hiljem kokku keeraksite nii sisepoliitikas kui ka välispoliitikas,“ leidis ta.