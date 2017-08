Karilaid: Loodan, et Edgaril on riigimehelikkust ise erakonnast lahkuda

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas Edgar Savisaare otsuse kohta minna valimistele oma nimekirjaga, et Savisaar üritab muuta oma kohtuprotsessi politiseeritumaks ja väited, et ta aitab oma nimekirjaga Keskerakonna püüdlusi, ei päde.

„Me lõpuni ei tea, kas Edgar Savisaare jaoks on see valimisliit siiras asi või osa kohtuprotsessist, mida ta tahab teha veel politiseeritumaks, et saada endale kiusatu rolli. Savisaar võiks ise võtta ID kaardi ja erakonnast lahkuda. Tal ei maksa seda lolli juttu rääkida, et aitab erakonda, kui teeb oma nimekirja. Ta on ise kritiseerinud neid inimesi, kes lähevad oma nimekirjaga ja loodetavasti on tal nii palju riigimehelikkust, et lahkub ise ja loodetavasti ka teised sealt nimekirjast. Loodan, et need, kes lähevad nõrgestama, lahkuvad erakonnast ise ja me saame ise minna puhastunumalt edasi,“ kommenteeris Jaanus Karilaid Savisaare otsust minna valimistele oma nimekirjaga.

Samas nentis Karilaid, et Savisaare ja Ivanova otsusest hoolimata erakonnas väga suurt muret riigikogus häälte püsimise osas ei tunta, sest Savisaare otsusega läks riigikogulastest kaasa ainult Ivanova, kuid Peeter Ernits ja Oudekki Loone otsustasid vastavalt Nõo ja Antsla vallas kandideerimise kasuks.

„Ma ei näe 27 keskerakondlasest riigikogulase seas praegu lõhkujaid, sest alternatiive tegelikult pole. See oleks lõhkumine ainult selle pärast, et Keskerakonnal läheks halvasti, aga ma ei tahaks seda neist uskuda. Me peame sõitma selles paatkonnas, mis meil praegu on,“ lisas ta.