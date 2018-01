Karilaid: Ligil ei keela keegi edasi laimata, kuid kohtus tõe selgitamine on üks tee poliitilise kultuuri tõstmiseks

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles Delfile, et keskerakondlastest perekond Sarapuu nimel Jürgen Ligi ja Martin Helme vastu esitatud nõuete abil ei ürita Keskerakond mitte opositsiooni suukorvistada ja tasalülitada, vaid poliitilist kultuuri tõsta.

Kuigi Reformierakonna aseesimehe Jürgen Ligi viitab, et kahjutasunõude ja kohtusse minemisega üritab Keskerakond sulgeda opositsiooni suud igasugusele kriitikale, leiab Karilaid, et Ligi eksib kõvasti.

„Jürgeligilikku poliitilist kultuuritust pole võimalik ausa väitlusega parandada. Loomulikult ei keela tal keegi ka tulevikus eksalteerunult laimata, aga võib-olla on kohtu abil tõe selgitamine üks tee poliitilise kultuuri tõstmiseks,” selgitab Karilaid, miks Arvo ja Kersti Sarapuu Eesti poliitikas sedavõrd ebatavalise nõude esitasid ja on valmis kohtus oma maine eest seisma.

„Jürgen Ligi väljendatud hirm Postimehe veergudel, et keegi tahab teda kohtulikul teel poliitikast välja tõsta, on argpüksi jutt,” leidis Karilaid. „Kinnitan õiguskomisjoni esimehena, et Eesti kolmeastmelist kohtusüsteemi ei pea kartma. Aga see, kuidas reformierakonna esimees Ligi tõlgendab ja kaitseb veb-fondi juhtumit tõestab mulle, et ta on võimeline ükskõik mida eneseõigustuseks või eneseeksponeerimiseks rääkima.”

Karilaid selgitas, et üleriigilise tasuta ühistranspordi osas ei ole juttugi sellest, et keskerakondlastele või nendega seotud isikutele üritatakse midagi nö „kätte mängida.” Karilaiu sõnul on hanked korrektselt läbi viidud , lepinguid on saanud mitmed ettevõtted ja hangete mahud on paigas. Riigieelarveline kompenseerimine hakkab tema sõnul toimuma olemasolevate lepingute alusel ja uued hanked võidetakse või kaotatakse seaduses ette nähtud korras. „Vedajad on saanud lepingud hankemenetluse korras, kus liinikilomeetrid ja rahamahud fikseeritud 8-10 aastaks. Neil pole vahet kas tasuta või tasuline ühistransport,” selgitas Karilaid. „Hankelepingud on tugevates raamides, seda võiks isegi staažikas poliitik Jürgen Ligi teada.”

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ja tema abikaasa, korruptsioonis kahtlustatav endine abilinnapea Arvo Sarapuu nõuavad Jürgen Ligilt ja Martin Helmelt Sarapuude kohta tehtud väidete ümberlükkamist meedias, vastasel korral pöörduvad Sarapuud kohtusse, et nõuda välja hiiglaslik kahjuhüvitis.

Ligit ähvardab Sarapuude nimel nõude esitanud advokaat Oliver Nääs 50-100 000 euro suuruse mitterahalise kahju hüvitisega, Martin Helmet 10 000 euro suuruse kahjutasuga, kui opositsioonipoliitikud ei avalda meedias vabandus perekond Sarapuude laimamise eest.