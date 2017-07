Karilaid: kui vaatame Savisaare klippi, siis näeme, et malelaual tehakse valgetega väga nõrk käik

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid leiab, et Edgar Savisaar on olnud nii kaua poliitikas ja paljud ootasid sellist käiku tema poolt.

"Ega täpselt aru ei saa, mida ta silmas peab. Need teened, mida ta klipis ette loeb ei ole ju mitte valimisliidu võidud, vaid Keskerakonna võidud. Ja kui me vaatame seda klippi veel, siis näeme, et malelaual tehakse valgetega väga nõrk käik," vahendas ERR Karilaiu sõnu "Aktuaalsele kaamerale".

Karilaid leidis, et Savisaare valimisliidu loomise avaldusest saab tõenäoliselt rääkida veel mitu päeva. "Võib-olla ta mõtles valimisliitu Keskerakonna sees. Kaks kuni kolm nädalat saab kindlasti pidada läbirääkimisi," arvas Karilaid.

Karilaiu hinnangul ei ole Savisaare erakonnast välja heitmine mõeldav.

"Edgar Savisaarel on nii suured teened Keskerakonnas," ütles Karilaid ja lisas, et ta loodab, et see väidetav valimisliit lõpuks siiski teoks ei saa, sest muidu Savisaar tegutseks oma sõnade vastu.

Sel kolmapäeval tegi Savisaar sotsiaalmeedias avalduse, milles nimetas Keskerakonna poolt talle Tallinnas valimistel üldnimekirja esinumbri koha pakkumist mõnitamiseks.

Kriminaaluurimise all olev Keskerakonna endine esimees ja Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar teatas täna oma valimisliidu loomisest.

"Ma olen tagasi. Tegelikult ma ei ole kusagil ära olnudki. Lihtsalt mõned inimesed tahtsid mind enneaegselt maha kanda (videos näitab samal ajal Kadri Simsonit ja Aadu Musta - toim). Ma olen inimesi ühendanud nii Keskerakonnas kui ka väljaspool seda ja ühendan ka edaspidi," sõnas Savisaar videos.

"Inimesed usuvad mind ja mina usaldan neid. Õhk saab puhtamaks ja inimesed õnnelikumaks nii Tallinnas kui kogu Eestis," kuulutas Savisaar. Hetkel, kui Savisaar ütleb, et tema meeskond on "kindel valik", on ekraanil Olga Ivanova. Videos on näha ka Oudekki Loonet ja Yana Toomi.

Savisaar toob videos esile, et 2005. aasta valimistel kogus ta 16 834 häält ning 2013. aastal üle 39 000 hääle.

Mitmed Keskerakonna allikad ütlesid Delfile, et nad ei saa videost lõplikult aru, kas Savisaar loob nimekirja või mitte. Esmane juhtkonna seisukoht paistab olevat asjaga oodata esmaspäevase Tallinna nõukoguni ja seal seda video teemat edasi menetleda.