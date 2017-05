Karilaid: kui Toom samamoodi jätkab, ei näe ma tal Keskerakonnas kohta

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kritiseeris pühapäeval taas parteikaaslast Yana Toomi ning avaldas arvamust, et kui eurosaadik endisel viisil jätkab, siis tema isiklikult Toomil kohta Keskerakonnas ei näe.

Teema sai uuesti alguse sellest, et Toom ei olnud rahul aasta ema statuudiga, vahendab ERR Uudised. "Ta teeb väga kitsalt enda valimiskampaaniat ja mulle tundub, et Yana Toom on pigem Interrinde vaimuga poliitik kui Rahvarinde vaimuga ja mis temast saab Keskerakonnas, seda näitab ka lähitulevik," märkis Karilaid "Aktuaalsele kaamerale".

"Kuidas ta siis kas suudab veel ennast kokku võtta ja meeskonnatööd teha või ta seda ei suuda. Ja kui ta jätkab samamoodi nagu siiani, siis mina isiklikult küll ei näe tal kohta Keskerakonnas," lausus Karilaid.

Toom sõnas täna, et Naisliidu statuuti on kokku kirjutatud nii palju jama, et tal on raske seda kommenteerida. "Kes on "tublid lapsed"? Mispärast just kaks? Kas ema, kes kasvatab invaliidist last, pühendades talle kogu oma aja ja jõu, ei ole tunnustust väärt," imestas Toom.

"Ma ei hakka rääkimagi diskrimineerivast definitsioonist kodanik-mittekodanik. Sealjuures ei ole "tublide laste" kodakondsusest sõnagi, kuid nemad võivad ju igati olla kodanikud, erinevalt nende halli passiga emast."