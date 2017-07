Karilaid: Keskerakonnas toimub kirgede torm, Toom igatseb Reformierakonna kaissu

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid leiab, et Yana Toomi poliitiline DNA sobib Reformierakonna omaga ning oma käitumisega näitab ta, et igatseb "Reformierakonna kaissu ja omal moel kangutada valitsust".

Jaanus Karilaid iseloomustas Keskerakonnas praegu toimuvat olukorda kui poliitilist taidlusteatrit või kirgede tormi, mis varasematega võrreldes on ehk kõige ohutum. "Valus oli, kui lahkusid Liina Tõnisson ja Ain Seppik," ütles Karilaid Lääne Elule antud intervjuus. Toomi ta nii kõrgelt ei hinda ning tema käitumist heaks ei kiida, kuna igaüks võiks hakata pressikonverentsi andma ja oma tahtmist nõudma - see ei ole aga Karilaiu arvates hea toon.

Vastuolud Yana Toomiga on lahendatavad, kui Toom tahab poliitikuna ellu jääda. Karilaiu sõnul on Yana Toom oma väljaütlemistega piiri ületanud. "Sellisel viisil käitudes igatseb Toom Reformierakonna kaissu ja omal moel kangutada valitsust," ütles Karilaid, viidates näiteks Toomi väljaütlemistele eesti keele säilimise üle.

Yana Toom reageeris intervjuule ning kirjutas oma Facebooki kontol, et tundes õhus leppimise võimalust, otsustas Karilaid hoopis teravada olukorda (Originaalpostitus: "Унюхав в воздухе возможность примирения партайгеноссе Карилайд решил обострить ситуацию. А посмотришь на фото, вроде приличный человек... Политег!").

Ratas mõistis Karilaiu sõnavõtu hukka

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas mõistis Karilaiu sõnavõtu hukka ning toonitas, et Yana Toom seisab Keskerakonna programmi ja põhimõtete eest. "Yana Toom toetab Keskerakonna juhitud valitsust ja meie ühiseid programmilisi seisukohti ning on seda ka korduvalt avalikult kinnitanud. Ma lükkan täielikult ümber Jaanus Karilaiu vastupidised väljaütlemised intervjuus Lääne Elule. Kõik omavahelised arusaamatused tuleb lahendada ühise laua taga, mitte ajakirjanduse vahendusel," lausus Ratas.

"Meie valijad ootavad meilt ühtset ja tugevat Keskerakonna nimekirja. Koos suudame ka edaspidi kõnetada ja ühendada kõiki Eestimaa inimesi, sõltumata soost, vanusest, rahvusest või elukohast," rõhutas Jüri Ratas. "Keskerakonna kõrget usaldust Yana Toomi osas tõestab väga ilmekalt asjaolu, et valisime ta meie esinumbriks Põhja-Tallinna linnaosas. Kinnitan, et toetan teda jätkuvalt Keskerakonna Põhja-Tallinna valimisnimekirja eestvedajana."

Homme keskpäeval peaks selguma, kas Keskerakond läheb kohalikele valimistele ühtse meeskonnana või pudeneb sealt omaette nimekirjana Yana Toomi ja Edgar Savisaare leer.

Yana Toom ütles möödunudnädalasel pressikonverentsil, et Keskerakonnast eraldi nimekirjas on 93 nime. Nimekirja eesotsas on Edgar Savisaar ning suuremateks eestvedajateks tunduvad olevat nn Kolm Õde: Yana Toom, Olga Ivanova ja Oudekki Loone.

Keskerakonna ühtse nimekirja eest seisja ja üks arutelu võtmeisikutest, Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart ütles Delfile, et kohtumiste sisu ta ei kommenteeri: "Me leppisime kokku, et sisust ei räägi." Samas kinnitas ta, et homme päeval peaks selguma arutelude tulemus.

