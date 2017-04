Karilaid jagab ajakirjanikele õpetussõnu, kuidas Ratast intervjueerida

Keskerakondlane Jaanus Karilaid noomib, et teleajakirjanikud peaksid intervjuudes arvesse võtma, et kohalik võim ja valitsusvõim on lahus.

Meenutuseks - palju vastakat tähelepanu pälvis Jüri Ratase eilne intervjuu "Aktuaalses kaameras", kus ta mitmetest erakonnapoliitikat puudutavatest küsimustest kõrvale puikles.

Karilaid sõnas täna, et eelarve jäik tasakaal on poliitiline müüt ja paari erakonna poolt ülehinnatud instrument. "Paljud reformierakondlased võtavad küll eralaenu ja hoolitsevad maksumaksja abil oma isikliku heaolu eest, aga ühiskondliku heaolu loomiseks hakkab tööle silmakirjalik moraalne pidur," tõdes Karilaid. Ta leidis, et Reformierakonnal on tõenäoliselt keeruline mõista, et peenhäälestuse aeg on läbi.

Riigikogulane lisas, et hämmastav on ka Kristen Michali ja Maris Lauri nõue sekkuda peaministril kohaliku võimutasandi otsustamisesse, samal ajal rääkides demokraatiast ja selle olulisusest. "Kohalik volikogu on autonoomne ja lähtub kohalikel valimistel saadud rahva, mitte peaministri tahtest. Seda demokraatia tähendabki," rõhutas Karilaid, lisades, et seda peaksid ka teleajakirjanikud oma intervjuudes arvesse võtma. "Keskerakond hoiab seda kurssi, mida oleme viimase aastaid teinud. Ka opositsiooni paanika on lubatud demokraatlikus ühiskonnas."