Karilaid EKRE hümniseadusest: seaduse võib vastu võtta, aga tähtsam on kodaniku siiras ja loomulik side hümniga

Jaanus Karilaid Foto: Karin Kaljuläte

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid leidis, et ERKE oleks võinud oma hümniseaduse teiste erakondadega varem läbi rääkida. Ta leidis, et seadusest tähtsam on kodaniku isiklik siiras suhe lipu, vapi, hümni, keele, maa ja kohaliku kultuuriga.