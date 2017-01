Karilaid: Arsenal on ainus asi, mille euro odavamaks tegi

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid tõdes Arsenali keskuse kinnistu müügihinnast rääkides, et kui Arsenali müük oli isegi juriidiliselt korrektne, siis kahjulikke otsuseid on ilmselgelt tehtud.

Karilaid kommenteeris 2007. ja 2012. aasta müügihindu võrreldes, et Arsenali ümber toimuv on parimal juhul näidanud reformierakondlaste väga imelikku otsustusprotsessi, tulevikuvisioonide puudumist ja halbu otsuseid, halvimal juhul aga korruptiivseid tehinguid. „Arsenali keskus tundub olevat ainus asi, kus euro tõepoolest hinda ei tõstnud, vaid vastupidi, tegi kordades odavamaks,“ imestas riigikogulane.

Eesti Päevaleht tõi välja, et 2007. aastal pakkus Tallinki omanikfirma Infortar Arsenali keskuse kahel enampakkumisel vastavalt 64 miljonit ja 84 miljonit krooni, kuid mõlemal korral enampakkumine tühistati. 2012. aastal tehti uuesti enampakkumine, mis kestis kolm nädalat ning mille käigus müüdi objekt 1,52 miljoni euroga. Sel korral ettevõtjatele, kelle seas ka reformierakondlane Rain Rosimannus. „Viie aastaga odavnes objekt seega ligi 3,5 korda ja seda ajal, mil krahhist oli möödunud aastaid ja investoritel olid taas silmad säramas. Selle asemel, et müügist võimalikult palju raha teenida, läks aga alghindki hoopis 3,2 miljonit eurot väiksemaks,“ sõnas Karilaid.

Mehe sõnul on kõige teadaoleva taustal vägagi tervitatav riigihalduse ministri Mihhail Korbi otsus alustada riigi kinnisvaras erikontrolli ning riigikogu korruptsioonikomisjoni aktiivne tegevus. „Ma väga loodan, et viimaks selgitatakse kõigile arusaadavalt ära põhjus, miks on keskusega läinud just nii, nagu on läinud. Õiglustunnet ega usaldust Reformierakonna valitsemisperioodi vastu see igatahes tõstnud pole,“ möönis Karilaid, kes lisas, et ka praegune Reformierakonna juhtkond peaks asjas väga konkreetse seisukoha võtma.