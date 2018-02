KAPO VIDEO JA FOTOD | Venemaal spionaaži eest 12 aastaks vangi mõistetud Raivo Susi vahetati Vene salakuulaja vastu välja ja on tagasi Eestis

Tänasest on tagasi Eestis ettevõtja Raivo Susi, kes mõisteti detsembris Venemaal spionaaži eest 12 aastaks vangi. Väljaandmine Eestile toimus riikide vastastikuse väljaandmise korras Venemaa kodaniku vastu. Susi kinnitab, et käesoleval ajal on tema seisund hea ja muretsemiseks pole põhjust, teatas tema esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv.

Susi tänab Eesti Vabariigi kõiki ametkondi ja isikuid, kes tema kinnipidamise aja jooksul aktiivselt ja eesmärgipäraselt tegelesid tema vabastamiseks ja välja vahetamiseks lahenduste leidmisel, teatas Pilv. Ka kaitsepolitseiamet teatas, et täna vahetasid Eesti Vabariik ja Venemaa Föderatsioon Eestis salakuulamise eest süüdi mõistetud Venemaa kodaniku Artjom Zintšenko Venemaal spionaažis süüdi mõistetud Eesti kodaniku Raivo Susi vastu. Vahetus toimus Koidula piiripunktis täna, 10. veebruaril kella 10 ajal. Harju Maakohus mõistis 2017. aasta mais Artjom Zintšenko süüdi salakuulamises ja karistas teda viieaastase vanglakaristusega. Raivo Susi mõisteti 2017.a. detsembris Venemaal süüdi spionaažis ja teda karistati 12 aastase vabadusekaotusega. Mõlemad isikud esitasid armuandmispalve, mille Eesti ja Venemaa presidendid rahuldasid. Loe veel Seotud lood: Raivo Susi advokaat Delfile: esmalt tutvume kohtuotsusega lähemalt, seejärel kaalume, kuidas edasi läheme

Eesti ettevõtja Raivo Susi mõisteti Venemaal spionaaži eest 12 aastaks vangi Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu sõnul sõlmisid mõlemad pooled neid rahuldava kokkuleppe. "Eesti riik aitab oma kodanikke, kui vähegi saab“, sõnas Sinisalu. "Eesti saatis Venemaale välja siin kuriteo toime pannud salakuulaja ning Eesti ettevõtja sai seeläbi pärast pikka Venemaal kinnihoidmist tagasi lähedaste juurde." Susi vahistati Moskvas 2016. aasta 10. veebruaril Šeremetjevo lennujaama transiittsoonis teel Tallinnast ühte Kesk-Aasia riiki. Moskva Lefortovo kohtu otsusega jäeti ta aastaks vahi alla. Susi advokaadi Aleksei Tolpegini sõnul esitati tema kaitsealusele süüdistus spionaažis seoses aastatel 2004-2007 toimunud sündmustega. Moskva linnakohus mõistis detsembris Raivo Susi spionaaži eest 12 aastaks range režiimiga kolooniasse. Susi eitas kategooriliselt oma süüd ja leidis, et on sattunud Vene-Eesti suhete pantvangiks. Delfi on kirjutanud, et Raivo Susi ja OÜ Musket olid välisministeeriumi sõjalise kauba registreeritud vahendajate nimekirjas. Vahendatavaks kaubaks on muu hulgas tulirelvad, laskemoon, tulejuhtimisvarustus, vee- ja maismaasõidukid, õhusõidukid, soomus- või kaitsevarustus. Susi vastu välja vahetatud Zintšenko kahjustas aktiivselt Eesti julgeolekut Eelmise aasta mais süüdimõistetud Zintženko värbas riigiprokuratuuri süüdistuse kohaselt GRU (Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi Luurepeavalitsus) aastal 2009 ning alates 2013. aastast kuni kahtlustatavana kinnipidamiseni osales ta aktiivselt Eesti Vabariigi julgeoleku kahjustamisele suunatud GRU agentuur-operatiivtöös. Zinchenko sai Eesti Vabariigi vastu suunatud salajase koostöö käigus ülesandeid GRU töötajatelt. Peamiselt oli tema ülesanne koguda teavet riigikaitseliste objektide ja elutähtsat teenust tagavate objektide kohta Eesti Vabariigi territooriumil, aga ka näiteks kaitseväe ja kaitseliidu sõjaliste liitaste tehnika liikumise kohta Eestis. Samuti sai Zinchenko ülesandeid hankida GRU-le Eesti Vabariigist soovitud esemeid, näiteks sidevahendeid.