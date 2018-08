Kapo uurib Narva ametnike korruptsioonijuhtumeid: täna toimusid läbiotsimised, luubi all on vähemalt kolm isikut

Tänaseks kogutud materjalid viitavad korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangute teadvatele rikkumistele linnavolikogus.

Kahtlustuste kohaselt ei ole Narva linnavolikogu liikmed ennast taandanud hääletamisest volikogu istungitel, kui otsustati nendega seotud äriühingute suhtes Narva linna omandis oleva vara tasuta võõrandamise või äriühingu finantseerimise küsimusi.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi kaitsepolitseiamet ning juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova ütles Delfile, et täna toimusid läbiotsimised ja võmalusel ülekuulamised. Kahtlustusi pole Narva poliitikuile veel esitatud, kui see homme tehtud saab, tuleb ka lisainfot. Ta märkis, et jutt käib rohkem kui kahest volikogulasest, soovimata täpsustada, kui palju kohalikke poliitikud täpsemalt uurimise all on.