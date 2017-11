Kapo pidas kinni FSB agendi, kelle Eesti-vastase tegevuse sihtmärgid olid Eesti riigiasutused

Möödunud nädalavahetusel pidasid kaitsepolitsei töötajad Narva piiripunktis kinni Venemaale suunduva mehe, kes kahtluse kohaselt tegutses Venemaa Julgeolekuteenistuse agendina. Esmaspäeval, 6. novembril võttis Harju maakohus Venemaa kodaniku prokuröri taotlusel vahi alla.

Möödunud nädalavahetusel pidasid kaitsepolitsei töötajad Narva piiripunktis kinni Venemaale suunduva mehe, kes kahtluse kohaselt tegutses Venemaa Julgeolekuteenistuse agendina. Esmaspäeval, 6. novembril võttis Harju maakohus Venemaa kodaniku prokuröri taotlusel vahi alla.

Venemaa kodanikust meest kahtlustatakse karistusseadustiku paragrahvide 233 ja 2161 järgi FSB agendina Eesti Vabariigi vastases vägivallatus tegevuses ning arvutikuriteo ettevalmistamises. Tema Eesti-vastase tegevuse sihtmärgid olid Eesti riigiasutused.

Kriminaalmenetlust juhtiva riigiprokuröri Inna Ombleri sõnul on riigivastase kuriteo kahtlus tõsine. “Võõrriigi eriteenistuse agendina Eesti Vabariigi vastu tegutsemine on kahtlemata raske kuritegu ning selgitame võimalikult kiiresti välja kõik olulised asjaolud,” kinnitas Ombler. “Praegu saame üksikasju avamata öelda, et suurem kahju suudeti ära hoida.”

Juhtumi osas alustatud kriminaalmenetlust juhib Riigiprokuratuur ning uurib kaitsepolitsei.