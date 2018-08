Kapo kuulas üle koguni kaheksa Narva linnavolikogu liiget. Narva keskerakondlaste juht Yana Toom: me ei kavatse kramplikult ainuvõimust kinni hoida

Yana Toom kinnitas, et puhtalt seaduse järgi vaadates on asi halb – kui volikogu 20. augustiks endale esimeest ei vali, tuleb minna laiali ja asendusliikmed saali kutsuda, kes siis omakorda uue volikogu esimehe valivad ja ise linnaelu korraldama asuvad. „Ma ei usu, et see nii läheb,“ ütles Toom siiski. Samas on ilmne, et massivse korruptsiooniasja pinnale kerkimine ei saa uue volikogu esimehe valimist kuidagi hõlbustada, kui just Keskerakond mitut sammu tagasi ei astu.

„Avalikke vahendeid tuleb alati kasutada läbipaistvalt, lähtuvalt inimeste ühistest huvidest ning vältides huvide konflikti. Mitte ükski sent Narva maksumaksja raha ei tohi teenida kellegi erahuve," põrutas Keskerakonna juht ja peaminister Jüri Ratas kirjalikus pressiavalduses. "Toetan igati õiguskaitseorganeid korruptsioonikahtluste kontrollimisel nii kohalikes omavalitsustes kui riigis tervikuna. Minu juhitud Keskerakond ei salli korruptsiooni mitte ühelgi kujul. See on terve ühiskonna probleem, mille väljajuurimisse peavad aktiivselt panustama nii õiguskaitseorganid, poliitikud kui kõik inimesed. Meedias ilmunud info põhjal pole võimalik lõplikke järeldusi teha, aga kui korruptsioonikahtlused tõele vastavad, oleme valmis astuma vajalikke samme ka siis, kui see tähendab Narvas opositsiooni minekut.

Keskerakonna Narva piirkonna esimees Yana Toom on kutsunud homseks kokku piirkonna juhatuse erakorralise koosoleku, kus tekkinud olukorda arutatakse.“

Valimisliidu Meie Narva nimekirjas Narva volikogusse valitud Vladimir Izotov ütles Delfile, et korruptsiooniga Narvas probleeme kindlasti on, kuid märkis, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga on olukord kindlasti paremaks läinud. "Siis pidid kõik ettevõtted tegutsemiseks altkäemaksu maksma," rääkis ta. Täpsemalt täna teatatud korruptsioonijuhutumite kohta Izotov esialgu midagi siiski ei teadnud, kuid ütles, et homme hommikul koguneb Meie Narva fraktsioon küsimust arutama.