Kapo aastaraamatusse sattunud Rein Müllerson: Krimm on Ukraina jaoks kaotatud, aga ma pole selle anneksiooni kunagi õigustanud

Kaitsepolitsei (kapo) aastaraamatus mainimist leidnud Tallinna Ülikooli teadlane Rein Müllerson ei ole enda sõnul õigustanud Krimmi annekteerimist Venemaa poolt. Küll aga nendib ta, et Ukraina jaoks on Krimm sisuliselt kaotatud.

"See ei ole õige, et ma õigustasin, ma seletasin," ütles Müllerson Delfile. "Ma olen kogu aeg rõhutanud, see on ka rahvusvahelise õiguse normide rikkumine tegelikult," lisas ta.

"Ma ütlesin ja olen ka praegu sellel arvamusel, et Krimm on läinud Ukraina jaoks. Et Venemaalt Krimmi tagasi saada, selleks tuleb minna sõtta Venemaa vastu, siis on võimalik Krimmi tagasi saada, erinevalt Donbassist," sõnas Müllerson.

Lähimal ajal Krimmi Venemaa osana tunnustamine Müllersoni hinnangul kindlasti võimalik ei ole. See ei toimuks tema sõnul kindlasti ka kuidagi pidulikult. "De facto lihtsalt riigid hakkavad käituma nii, nagu Krimm oleks Venemaa osa, tunnustamata seda ametlikult, de iure," ütles ta.

Venemaa suhtes sanktsioonide kehtestamise põhjuseks on Müllersoni sõnul paljud teised asjad, mitte niivõrd Krimm.